Náutico: 7 jogadores estão de saída do time alvirrubro
Com foco em adiantar o planejamento, Bruno Becker, ao lado de Hélio e Guilherme dos Anjos, iniciou as mudanças no elenco para a próxima temporada.
O Náutico segue em processo de reformulação do elenco visando as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B em 2026.
Até o momento, sete jogadores já foram informados de que não fazem parte dos planos do clube para a próxima temporada. Todos tinham contrato até o fim deste ano e já foram comunicados da decisão.
O último a receber a notícia foi o ponta Hélio Borges, autor do primeiro gol na partida que garantiu o acesso do Timbu à Série B.
De acordo com informações divulgadas pelo ge e confirmadas pelo Escrete de Ouro, o jogador negocia com um clube do Japão. Em junho deste ano, Hélio chegou a receber uma proposta de uma equipe da Bulgária, mas o Náutico optou por mantê-lo até o fim da temporada.
Além dele, outros seis nomes também estão de saída: Wellerson (goleiro, já acertado com o CSA), Kelvin, Igor Bolt, Bruno Mezenga, Igor Pereira e o meia Patrick Allan, que negocia com o Santa Cruz.
Segundo a diretoria alvirrubra, as mudanças são consideradas essenciais para o planejamento de 2026.
O clube pretende renovar com até 13 jogadores do elenco que conquistou o acesso. Um dos nomes que deve permanecer é o lateral-direito Arnaldo, peça importante na campanha deste ano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Atletas fora dos planos do Náutico para 2026
- Wellerson (goleiro)
- Igor Pereira (volante)
- Patrick Allan (meio-campista)
- Igor Bolt (atacante)
- Bruno Mezenga (atacante)
- Hélio Borges (atacante)
- Kelvin (atacante)
Base do Náutico
Apesar das sete saídas confirmadas até o momento, mais dois atletas da base do Náutico serão emprestados para ganhar experiência e mais minutos em 2026.
O primeiro é o atacante prata da casa Thalissinho, de 19 anos, que vestirá a camisa do ABC na próxima temporada.O jogador tem contrato com o clube pernambucano até o final de 2026.
O outro é o atacante Kauan Maranhão, que também será emprestado por um ano, para disputar a Série D pelo Piauí. O atleta, de 21 anos, atuou pelo Náutico na Série C e possui passagens pelas categorias de base do Botafogo.
Hélio dos Anjos vai fechar com o Sport? Situação é revelada