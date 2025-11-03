fechar
Náutico: 7 jogadores estão de saída do time alvirrubro

Com foco em adiantar o planejamento, Bruno Becker, ao lado de Hélio e Guilherme dos Anjos, iniciou as mudanças no elenco para a próxima temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/11/2025 às 17:07 | Atualizado em 03/11/2025 às 17:26
Atacante Hélio Borges em treino do Náutico
Atacante Hélio Borges em treino do Náutico - Gabriel França/CNC

O Náutico segue em processo de reformulação do elenco visando as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B em 2026.

Até o momento, sete jogadores já foram informados de que não fazem parte dos planos do clube para a próxima temporada. Todos tinham contrato até o fim deste ano e já foram comunicados da decisão.

O último a receber a notícia foi o ponta Hélio Borges, autor do primeiro gol na partida que garantiu o acesso do Timbu à Série B.

De acordo com informações divulgadas pelo ge e confirmadas pelo Escrete de Ouro, o jogador negocia com um clube do Japão. Em junho deste ano, Hélio chegou a receber uma proposta de uma equipe da Bulgária, mas o Náutico optou por mantê-lo até o fim da temporada.

Além dele, outros seis nomes também estão de saída: Wellerson (goleiro, já acertado com o CSA), Kelvin, Igor Bolt, Bruno Mezenga, Igor Pereira e o meia Patrick Allan, que negocia com o Santa Cruz.

Segundo a diretoria alvirrubra, as mudanças são consideradas essenciais para o planejamento de 2026.

O clube pretende renovar com até 13 jogadores do elenco que conquistou o acesso. Um dos nomes que deve permanecer é o lateral-direito Arnaldo, peça importante na campanha deste ano.

Atletas fora dos planos do Náutico para 2026

  • Wellerson (goleiro)
  • Igor Pereira (volante)
  • Patrick Allan (meio-campista)
  • Igor Bolt (atacante)
  • Bruno Mezenga (atacante)
  • Hélio Borges (atacante)
  • Kelvin (atacante)

Base do Náutico

Apesar das sete saídas confirmadas até o momento, mais dois atletas da base do Náutico serão emprestados para ganhar experiência e mais minutos em 2026.

O primeiro é o atacante prata da casa Thalissinho, de 19 anos, que vestirá a camisa do ABC na próxima temporada.O jogador tem contrato com o clube pernambucano até o final de 2026.

O outro é o atacante Kauan Maranhão, que também será emprestado por um ano, para disputar a Série D pelo Piauí. O atleta, de 21 anos, atuou pelo Náutico na Série C e possui passagens pelas categorias de base do Botafogo.

