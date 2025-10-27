Patrick Allan vai para o Santa Cruz em 2026? Veja o que diz o jogador

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O meio-campista foi peça fundamental na temporada do Náutico em 2025, sendo o jogador com maior número de participações em gols ao longo do ano.

Após ser informado de que não faz parte do planejamento do Náutico para a temporada de 2026, o meio-campista Patrick Allan comentou sobre seu futuro e a possibilidade de defender outro clube pernambucano, o Santa Cruz, que garantiu o acesso à Série C neste ano.

Durante entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, Patrick revelou o carinho que tem por Recife e pela torcida local, destacando o bom relacionamento construído durante o período em que defendeu o Timbu.

“Cara, eu me adaptei muito bem a Recife. A família também. Foram dois anos muito bons aí. Gosto da cidade, gosto do povo, sempre fui tratado muito bem”, afirmou o jogador.

Nas redes sociais, torcedores do Santa Cruz chegaram a brincar com a situação do atleta, marcando seu nome em publicações e sugerindo sua contratação como parte do projeto de reestruturação do clube.

Apesar do carinho e da empolgação dos tricolores, Patrick adotou um tom cauteloso sobre o futuro:

“Fico feliz em saber que os torcedores do Santa têm esse carinho e reconhecimento. Quem sabe? Tem muita coisa para acontecer. É difícil eu falar se aceitaria ou não. Agora quero aguardar e esperar meu empresário resolver a situação.”

Com o contrato se encerrando e o futuro indefinido, Patrick Allan deixa em aberto os próximos passos em 2026 e não descarta, ao menos por enquanto, uma possível volta aos gramados pernambucanos vestindo outras cores.

Números de Patrick Allan pelo Náutico

Patrick Allan foi o jogador com mais participações em gols do Náutico em 2025. O meia balançou as redes sete vezes e deu nove assistências. Em 2024, foram 12 participações, com seis gols.

