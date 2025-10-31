Náutico: relembre o desempenho do Timbu em sua última participação na Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após o péssimo ano de 2022, o Timbu terá a chance de se redimir com seu torcedor ao conquistar o acesso para disputar a Série B em 2026.

O torcedor alvirrubro guarda poucas lembranças positivas da última participação do Náutico na Série B. Em 2022, a equipe teve uma temporada muito abaixo do esperado, terminando na lanterna da competição, com apenas 30 pontos em 38 partidas.

A defesa foi o ponto mais frágil, sendo a mais vazada do campeonato, enquanto o ataque apresentou baixo rendimento e dificuldades para abrir o placar nos jogos.

Os problemas não se limitaram ao campo, o Timbu enfrentou diversas crises internas e políticas, vivendo um ano conturbado, mesmo sendo bicampeão do Campeonato Pernambucano.

Além disso, a equipe sofreu com instabilidade no comando técnico, trocando vários treinadores ao longo da temporada, o que prejudicou a consistência e o desempenho do time.

O resultado foi o rebaixamento para a Série C de 2023, marcando uma das piores campanhas do clube na história da Série B.

Náutico foi campeão pernambucano em 2022 - CHARLES JOHNSON/JC Imagem

Classificação final da Série B 2022

Cruzeiro – 78 pts Grêmio – 65 pts Bahia – 62 pts Vasco da Gama – 62 pts Sampaio Corrêa – 58 pts Ituano – 57 pts Sport – 57 pts Criciúma – 56 pts Londrina – 53 pts Guarani – 51 pts CRB – 50 pts Ponte Preta – 49 pts Vila Nova – 47 pts Chapecoense – 45 pts Tombense – 45 pts Novorizontino – 44 pts CSA – 42 pts Brusque – 34 pts Operário-PR – 34 pts Náutico – 30 pts

Números do Náutico na Série B 2022

Colocação final: 20º (lanterna)

20º (lanterna) Pontos: 30 em 38 jogos

30 em 38 jogos Vitórias: 8

8 Empates: 6

6 Derrotas: 24



24 Gols marcados: 32

32 Gols sofridos: 65

65 Saldo de gols: 33

33 Aproveitamento aproximado: 26% (na Série B)



26% (na Série B) Defensivamente o clube teve seu pior desempenho na era dos pontos corridos (na Série B) até aquele momento.



Como mandante: arrecadou cerca de R$ 3,427,498 e teve média de público em casa de cerca de 7.428 torcedores por jogo.

Placares de todos os jogos do Náutico

1ª rodada - Londrina 2 x 0 Náutico

2ª rodada - Náutico 0 x 1 Bahia

3ª rodada - Náutico 2 x 0 Operário Ferroviário

4ª rodada - CRB 1 x 2 Náutico

5ª rodada - Náutico 1 x 1 Guarani

6ª rodada - Náutico 2 x 0 Vila Nova

7ª rodada - Náutico 0 x 1 Cruzeiro

8ª rodada - Náutico 1 x 1 CSA

9ª rodada - Ituano 0 x 0 Náutico

10ª rodada - Brusque 1 x 2 Náutico

11ª rodada - Náutico 2 x 3 Vasco

12ª rodada - Náutico 2 x 0 Sampaio Corrêa

13ª rodada - Náutico 1 x 1 Sport

14ª rodada - Tombense 1 x 1 Náutico

15ª rodada - Náutico 1 x 1 Criciúma

16ª rodada - Náutico 3 x 1 Grêmio Novorizontino

17ª rodada - Grêmio 2 x 0 Náutico

18ª rodada - Náutico 1 x 2 Chapecoense

19ª rodada - Ponte Preta 1 x 0 Náutico

20ª rodada - Náutico 1 x 2 Londrina

21ª rodada - Bahia 3 x 0 Náutico

22ª rodada - Operário Ferroviário 1 x 0 Náutico

23ª rodada - Náutico 2 x 1 CRB

24ª rodada - Náutico 1 x 0 Guarani

25ª rodada - Náutico 1 x 2 Vila Nova

26ª rodada - Cruzeiro 4 x 0 Náutico

27ª rodada - Náutico 2 x 0 CSA

28ª rodada - Náutico 2 x 0 Ituano

29ª rodada - Náutico 1 x 0 Brusque

30ª rodada - Vasco 4 x 1 Náutico

31ª rodada - Náutico 1 x 3 Sampaio Corrêa

32ª rodada - Sport 2 x 1 Náutico

33ª rodada - Náutico 4 x 3 Tombense

34ª rodada - Criciúma 2 x 1 Náutico

35ª rodada - Grêmio Novorizontino 6 x 0 Náutico

36ª rodada - Náutico 0 x 3 Grêmio

37ª rodada - Náutico 1 x 0 Chapecoense

38ª rodada - Náutico 0 x 1 Ponte Preta

Artilharia e líderes de assistência do Náutico na Série B

Artilheiros

Geuvânio – 4 gols

Éverton Brito – 3 gols

Richard Franco – 3 gols

Jean Carlos – 3 gols

Líderes de assistência

Jean Carlos – 3 assistências

Éverton Brito – 2 assistências

João Lucas – 2 assistências

Pedro Vitor – 2 assistências

Richard Franco – 2 assistências

Episódio vergonhoso contra o Vasco

Lançado antes da 11ª rodada, o novo uniforme do Náutico tinha estreia prevista para a noite, contra o Vasco, no estádio do Arruda.

No entanto, as camisas chegaram atrasadas, e os jogadores alvirrubros só puderam subir a campo depois – apenas os vascaínos ouviram o hino nacional. O Timbu entrou em campo às 19h13, e a partida, marcada para as 19h, começou apenas às 19h15.

Os uniformes chegaram após longa espera, transportados de moto, e o vídeo da chegada rapidamente viralizou nas redes sociais.

Oportunidade de redenção

Agora, ao longo de 2026, o Timbu terá a oportunidade de mudar a imagem deixada na memória do torcedor após a última Série B, marcada por uma campanha ruim, e pelos últimos três anos de luta para escapar da terceira divisão.

O time, atualmente sob a gestão de Bruno Becker, já iniciou o planejamento para a próxima temporada e mira grandes ambições para o ano que vem.