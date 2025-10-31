Náutico: relembre o desempenho do Timbu em sua última participação na Série B
Após o péssimo ano de 2022, o Timbu terá a chance de se redimir com seu torcedor ao conquistar o acesso para disputar a Série B em 2026.
O torcedor alvirrubro guarda poucas lembranças positivas da última participação do Náutico na Série B. Em 2022, a equipe teve uma temporada muito abaixo do esperado, terminando na lanterna da competição, com apenas 30 pontos em 38 partidas.
A defesa foi o ponto mais frágil, sendo a mais vazada do campeonato, enquanto o ataque apresentou baixo rendimento e dificuldades para abrir o placar nos jogos.
Os problemas não se limitaram ao campo, o Timbu enfrentou diversas crises internas e políticas, vivendo um ano conturbado, mesmo sendo bicampeão do Campeonato Pernambucano.
Além disso, a equipe sofreu com instabilidade no comando técnico, trocando vários treinadores ao longo da temporada, o que prejudicou a consistência e o desempenho do time.
O resultado foi o rebaixamento para a Série C de 2023, marcando uma das piores campanhas do clube na história da Série B.
Classificação final da Série B 2022
- Cruzeiro – 78 pts
- Grêmio – 65 pts
- Bahia – 62 pts
- Vasco da Gama – 62 pts
- Sampaio Corrêa – 58 pts
- Ituano – 57 pts
- Sport – 57 pts
- Criciúma – 56 pts
- Londrina – 53 pts
- Guarani – 51 pts
- CRB – 50 pts
- Ponte Preta – 49 pts
- Vila Nova – 47 pts
- Chapecoense – 45 pts
- Tombense – 45 pts
- Novorizontino – 44 pts
- CSA – 42 pts
- Brusque – 34 pts
- Operário-PR – 34 pts
- Náutico – 30 pts
Números do Náutico na Série B 2022
- Colocação final: 20º (lanterna)
- Pontos: 30 em 38 jogos
- Vitórias: 8
- Empates: 6
- Derrotas: 24
- Gols marcados: 32
- Gols sofridos: 65
- Saldo de gols: 33
- Aproveitamento aproximado: 26% (na Série B)
- Defensivamente o clube teve seu pior desempenho na era dos pontos corridos (na Série B) até aquele momento.
- Como mandante: arrecadou cerca de R$ 3,427,498 e teve média de público em casa de cerca de 7.428 torcedores por jogo.
Placares de todos os jogos do Náutico
- 1ª rodada - Londrina 2 x 0 Náutico
- 2ª rodada - Náutico 0 x 1 Bahia
- 3ª rodada - Náutico 2 x 0 Operário Ferroviário
- 4ª rodada - CRB 1 x 2 Náutico
- 5ª rodada - Náutico 1 x 1 Guarani
- 6ª rodada - Náutico 2 x 0 Vila Nova
- 7ª rodada - Náutico 0 x 1 Cruzeiro
- 8ª rodada - Náutico 1 x 1 CSA
- 9ª rodada - Ituano 0 x 0 Náutico
- 10ª rodada - Brusque 1 x 2 Náutico
- 11ª rodada - Náutico 2 x 3 Vasco
- 12ª rodada - Náutico 2 x 0 Sampaio Corrêa
- 13ª rodada - Náutico 1 x 1 Sport
- 14ª rodada - Tombense 1 x 1 Náutico
- 15ª rodada - Náutico 1 x 1 Criciúma
- 16ª rodada - Náutico 3 x 1 Grêmio Novorizontino
- 17ª rodada - Grêmio 2 x 0 Náutico
- 18ª rodada - Náutico 1 x 2 Chapecoense
- 19ª rodada - Ponte Preta 1 x 0 Náutico
- 20ª rodada - Náutico 1 x 2 Londrina
- 21ª rodada - Bahia 3 x 0 Náutico
- 22ª rodada - Operário Ferroviário 1 x 0 Náutico
- 23ª rodada - Náutico 2 x 1 CRB
- 24ª rodada - Náutico 1 x 0 Guarani
- 25ª rodada - Náutico 1 x 2 Vila Nova
- 26ª rodada - Cruzeiro 4 x 0 Náutico
- 27ª rodada - Náutico 2 x 0 CSA
- 28ª rodada - Náutico 2 x 0 Ituano
- 29ª rodada - Náutico 1 x 0 Brusque
- 30ª rodada - Vasco 4 x 1 Náutico
- 31ª rodada - Náutico 1 x 3 Sampaio Corrêa
- 32ª rodada - Sport 2 x 1 Náutico
- 33ª rodada - Náutico 4 x 3 Tombense
- 34ª rodada - Criciúma 2 x 1 Náutico
- 35ª rodada - Grêmio Novorizontino 6 x 0 Náutico
- 36ª rodada - Náutico 0 x 3 Grêmio
- 37ª rodada - Náutico 1 x 0 Chapecoense
- 38ª rodada - Náutico 0 x 1 Ponte Preta
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Artilharia e líderes de assistência do Náutico na Série B
Artilheiros
- Geuvânio – 4 gols
- Éverton Brito – 3 gols
- Richard Franco – 3 gols
- Jean Carlos – 3 gols
Líderes de assistência
- Jean Carlos – 3 assistências
- Éverton Brito – 2 assistências
- João Lucas – 2 assistências
- Pedro Vitor – 2 assistências
- Richard Franco – 2 assistências
Episódio vergonhoso contra o Vasco
Lançado antes da 11ª rodada, o novo uniforme do Náutico tinha estreia prevista para a noite, contra o Vasco, no estádio do Arruda.
No entanto, as camisas chegaram atrasadas, e os jogadores alvirrubros só puderam subir a campo depois – apenas os vascaínos ouviram o hino nacional. O Timbu entrou em campo às 19h13, e a partida, marcada para as 19h, começou apenas às 19h15.
Os uniformes chegaram após longa espera, transportados de moto, e o vídeo da chegada rapidamente viralizou nas redes sociais.
Oportunidade de redenção
Agora, ao longo de 2026, o Timbu terá a oportunidade de mudar a imagem deixada na memória do torcedor após a última Série B, marcada por uma campanha ruim, e pelos últimos três anos de luta para escapar da terceira divisão.
O time, atualmente sob a gestão de Bruno Becker, já iniciou o planejamento para a próxima temporada e mira grandes ambições para o ano que vem.