Nautico | Notícia

Náutico: relembre o desempenho do Timbu em sua última participação na Série B

Após o péssimo ano de 2022, o Timbu terá a chance de se redimir com seu torcedor ao conquistar o acesso para disputar a Série B em 2026.

Por João Victor Tavares Publicado em 31/10/2025 às 17:35 | Atualizado em 31/10/2025 às 17:36
O Náutico quer vencer o Tombense para não se afundar na zona de rebaixamento da Série B - CHARLES JOHNSON/JC IMAGEM
O Náutico quer vencer o Tombense para não se afundar na zona de rebaixamento da Série B - CHARLES JOHNSON/JC IMAGEM

O torcedor alvirrubro guarda poucas lembranças positivas da última participação do Náutico na Série B. Em 2022, a equipe teve uma temporada muito abaixo do esperado, terminando na lanterna da competição, com apenas 30 pontos em 38 partidas.

A defesa foi o ponto mais frágil, sendo a mais vazada do campeonato, enquanto o ataque apresentou baixo rendimento e dificuldades para abrir o placar nos jogos.

Os problemas não se limitaram ao campo, o Timbu enfrentou diversas crises internas e políticas, vivendo um ano conturbado, mesmo sendo bicampeão do Campeonato Pernambucano.

Além disso, a equipe sofreu com instabilidade no comando técnico, trocando vários treinadores ao longo da temporada, o que prejudicou a consistência e o desempenho do time.

O resultado foi o rebaixamento para a Série C de 2023, marcando uma das piores campanhas do clube na história da Série B.

CHARLES JOHNSON/JC Imagem
Náutico foi campeão pernambucano em 2022 - CHARLES JOHNSON/JC Imagem

Classificação final da Série B 2022

  1. Cruzeiro – 78 pts
  2. Grêmio – 65 pts
  3. Bahia – 62 pts
  4. Vasco da Gama – 62 pts
  5. Sampaio Corrêa – 58 pts
  6. Ituano – 57 pts
  7. Sport – 57 pts
  8. Criciúma – 56 pts
  9. Londrina – 53 pts
  10. Guarani – 51 pts
  11. CRB – 50 pts
  12. Ponte Preta – 49 pts
  13. Vila Nova – 47 pts
  14. Chapecoense – 45 pts
  15. Tombense – 45 pts
  16. Novorizontino – 44 pts
  17. CSA – 42 pts
  18. Brusque – 34 pts
  19. Operário-PR – 34 pts
  20. Náutico – 30 pts

Números do Náutico na Série B 2022

  • Colocação final: 20º (lanterna)
  • Pontos: 30 em 38 jogos
  • Vitórias: 8
  • Empates: 6
  • Derrotas: 24
  • Gols marcados: 32
  • Gols sofridos: 65
  • Saldo de gols: 33
  • Aproveitamento aproximado: 26% (na Série B)
  • Defensivamente o clube teve seu pior desempenho na era dos pontos corridos (na Série B) até aquele momento.
  • Como mandante: arrecadou cerca de R$ 3,427,498 e teve média de público em casa de cerca de 7.428 torcedores por jogo.

Placares de todos os jogos do Náutico

  • 1ª rodada - Londrina 2 x 0 Náutico
  • 2ª rodada - Náutico 0 x 1 Bahia
  • 3ª rodada - Náutico 2 x 0 Operário Ferroviário
  • 4ª rodada - CRB 1 x 2 Náutico
  • 5ª rodada - Náutico 1 x 1 Guarani
  • 6ª rodada - Náutico 2 x 0 Vila Nova
  • 7ª rodada - Náutico 0 x 1 Cruzeiro
  • 8ª rodada - Náutico 1 x 1 CSA
  • 9ª rodada - Ituano 0 x 0 Náutico
  • 10ª rodada - Brusque 1 x 2 Náutico
  • 11ª rodada - Náutico 2 x 3 Vasco
  • 12ª rodada - Náutico 2 x 0 Sampaio Corrêa
  • 13ª rodada - Náutico 1 x 1 Sport
  • 14ª rodada - Tombense 1 x 1 Náutico
  • 15ª rodada - Náutico 1 x 1 Criciúma
  • 16ª rodada - Náutico 3 x 1 Grêmio Novorizontino
  • 17ª rodada - Grêmio 2 x 0 Náutico
  • 18ª rodada - Náutico 1 x 2 Chapecoense
  • 19ª rodada - Ponte Preta 1 x 0 Náutico
  • 20ª rodada - Náutico 1 x 2 Londrina
  • 21ª rodada - Bahia 3 x 0 Náutico
  • 22ª rodada - Operário Ferroviário 1 x 0 Náutico
  • 23ª rodada - Náutico 2 x 1 CRB
  • 24ª rodada - Náutico 1 x 0 Guarani
  • 25ª rodada - Náutico 1 x 2 Vila Nova
  • 26ª rodada - Cruzeiro 4 x 0 Náutico
  • 27ª rodada - Náutico 2 x 0 CSA
  • 28ª rodada - Náutico 2 x 0 Ituano
  • 29ª rodada - Náutico 1 x 0 Brusque
  • 30ª rodada - Vasco 4 x 1 Náutico
  • 31ª rodada - Náutico 1 x 3 Sampaio Corrêa
  • 32ª rodada - Sport 2 x 1 Náutico
  • 33ª rodada - Náutico 4 x 3 Tombense
  • 34ª rodada - Criciúma 2 x 1 Náutico
  • 35ª rodada - Grêmio Novorizontino 6 x 0 Náutico
  • 36ª rodada - Náutico 0 x 3 Grêmio
  • 37ª rodada - Náutico 1 x 0 Chapecoense
  • 38ª rodada - Náutico 0 x 1 Ponte Preta

Artilharia e líderes de assistência do Náutico na Série B

Artilheiros

  • Geuvânio – 4 gols
  • Éverton Brito – 3 gols
  • Richard Franco – 3 gols
  • Jean Carlos – 3 gols

Líderes de assistência

  • Jean Carlos – 3 assistências
  • Éverton Brito – 2 assistências
  • João Lucas – 2 assistências
  • Pedro Vitor – 2 assistências
  • Richard Franco – 2 assistências

Episódio vergonhoso contra o Vasco

Lançado antes da 11ª rodada, o novo uniforme do Náutico tinha estreia prevista para a noite, contra o Vasco, no estádio do Arruda.

No entanto, as camisas chegaram atrasadas, e os jogadores alvirrubros só puderam subir a campo depois – apenas os vascaínos ouviram o hino nacional. O Timbu entrou em campo às 19h13, e a partida, marcada para as 19h, começou apenas às 19h15.

Os uniformes chegaram após longa espera, transportados de moto, e o vídeo da chegada rapidamente viralizou nas redes sociais.

Oportunidade de redenção

Agora, ao longo de 2026, o Timbu terá a oportunidade de mudar a imagem deixada na memória do torcedor após a última Série B, marcada por uma campanha ruim, e pelos últimos três anos de luta para escapar da terceira divisão.

O time, atualmente sob a gestão de Bruno Becker, já iniciou o planejamento para a próxima temporada e mira grandes ambições para o ano que vem.

