Becker diz que "bate-chapa" na eleição do Náutico pode gerar "impacto negativo" em 2026

O atual presidente Bruno Becker será candidato à reeleição com Ricardo Malta, gestor do Centro de Treinamento Wilson Campos, como candidato a vice

Candidato à reeleição do Náutico, o presidente Bruno Becker se mostrou preocupado com o planejamento da próxima temporada diante do "bate-chapa" da eleição no dia 30 de novembro. Em entrevista exclusiva ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, ele afirmou que a indefinição no pleito pode causar "um impacto negativo".

"Infelizmente, vai ter um bate-chapa. Digo isso não por uma questão pessoal. É legítimo, mas, qualquer dia que se perde no futebol, isso pode gerar um impacto negativo para o planejamento de 2026", afirmou o atual mandatário alvirrubro e favorito ao próximo pleito do Executivo.

"Vou citar um exemplo, que traduz bem. Se não existe bate-chapa, o único candidato será o presidente no próximo biênio. No cenário de aclamação, não precisa esperar o dia 30 para começar a trabalhar. Já é possível começar a trabalhar contratos que seja vigentes até 2027. As decisões já podem ser tomadas, pois ele será o presidente", completou Becker.

O presidente e candidato à reeleição ainda explicou que, diante do "bate-chapa" do pleito, qualquer definição sobre o futebol, antes da eleição, precisará passar pelo Conselho Deliberativo, O órgão se reúne em cerca de 15 em 15 dias.

"Com o cenário de bate-chapa, precisa passar pela autorização do Conselho Deliberativo. O Conselho tem a estrutura própria e que leva tempo. E qualquer tempo no futebol é importante", disse.

"Então, isso complica o processo de organização do clube para um ano que não será fácil, que será de uma Série B bem diferente da última que o Náutico participou", acrescentou.



Oposição no Náutico

A chapa de oposição na eleição do Náutico possui Pablo Vitório como candidato a presidente. Ele já foi vice-presidente do Conselho Deliberativo. Além disso, ele conta com Gilberto Elias Kabbaz como vice.