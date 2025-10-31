Bruno Mezenga negocia rescisão e não fica no Náutico para a próxima temporada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do centroavante, Wellerson, Igor Pereira, Patrick Allan e Kelvin também irão ficar no clube alvirrubro para a próxima temporada

O atacante Bruno Mezenga não continuará no Náutico na próxima temporada. A diretoria alvirrubra está em negociação para definir os detalhes financeiros da rescisão e concretizar a saída do centroavante de 37 anos.

Mezenga chegou ao Náutico em abril de 2024 e, ao longo das duas temporadas com a camisa alvirrubra, participou de 49 jogos, marcando 11 gols e dando uma assistência.

Em 2025, o centroavante se destacou ao anotar um belo gol na vitória de 2 a 0 sobre o Londrina, ainda na primeira fase da Série C. No quadrangular final, ele também balançou as redes no empate por 1 a 1 contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

Com a série de lesões nesta temporada de Paulo Sérgio, Mezenga disputou mais jogos. Foram: 35 jogos e 6 gols.

Bruno Mezenga é o quinto atleta a deixar o Timbu. Além dele, já estão confirmadas as saídas do goleiro Wellerson, do volante Igor Pereira, do meia Patrick Allan e do atacante Kelvin.

Náutico em 2026

O planejamento da diretoria alvirrubra é estender o vínculo com até 13 jogadores que participaram da campanha do acesso à Série B.

Em paralelo, o clube também está encaminhando o empréstimo de jovens da base. Na última semana, os atacantes Thalissinho e Kauan Maranhão foram negociados, respectivamente, com o ABC e o Piauí.