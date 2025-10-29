Indireta? Paulo Sérgio faz postagem enigmática após confirmação de "bate-chapa" no Náutico

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ainda sem contrato para o ano de 2026, o atacante marcou o gol da vitória sobre o Brusque e acesso à Série B do Campeonato Brasileiro

O atacante Paulo Sérgio realizou uma postagem enigmática nas redes sociais após a confirmação de um "bate-chapa" na eleição do Náutico. Sem deixar claro, porém, com "cara" de alfinetada, o jogador parece não ter gostado do cenário desenhado nos bastidores dos Aflitos. Pelo menos, foi a forma que a torcida interpretou nas redes sociais.

"Pqp... complicado hein", escreveu o jogador no story do próprio perfil no Instagram. A eleição do Náutico terá Bruno Becker (situação) x Pablo Vitório (oposição) na disputa pelos votos dos sócios.

Na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, Paulo Sérgio foi decisivo: marcou o gol do empate com o Guarani, que deixou o Timbu vivo e ainda marcou o gol da vitória sobre o Brusque, que garantiu o acesso. Apesar disso, a permanência dele para a próxima temporada ainda não está definida.

Veja a postagem de Paulo Sérgio

O contrato do centroavante acabou nesta temporada. Nos bastidores, a informação que circula é que ele permanecerá no Náutico.

Em 2025, Paulo Sérgio sofreu com uma série de lesões de não conseguiu engrenar uma sequência de jogos. Aos 36 anos, o atacante disputou apenas 17 jogos, mas acabou como artilheiro da temporada com oito gols.