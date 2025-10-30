fechar
Santa Cruz | Notícia

Quando o Santa Cruz voltará a jogar no Arruda? Veja o prazo

O retorno ao Arruda depende das obras emergenciais com aporte da SAF; jogos só ocorrerão se o público não ultrapassar o limite máximo de 30 mil.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/10/2025 às 15:48
Imagem do estádio do Santa Cruz antes de um dos jogos da temporada
Imagem do estádio do Santa Cruz antes de um dos jogos da temporada - JAILTON JR/JC IMAGEM

Em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, comentou sobre as obras no Estádio José do Rego Maciel (Arruda) e se há previsão para o retorno da equipe tricolor ao estádio.

“Estou aguardando uma posição do presidente da Comissão Patrimonial para saber como estão as reformas e a possibilidade de reabertura do Arruda. Essa informação, na verdade, o próprio Adriano pode fornecer”, disse Bruno Rodrigues.

O dirigente destacou que uma grande reforma está planejada para o estádio.

“Hoje, por exemplo, já tivemos pessoas de fora do estado realizando uma vistoria e levantamentos no Arruda, tudo visando essa reforma. Quando a SAF for efetivamente implantada, o relógio começa a contar. Contratualmente, existe a obrigatoriedade de investir R$ 100 milhões em até três anos.

Se somarmos os investimentos feitos no Arruda ao longo das últimas décadas, veremos que ainda estamos muito longe desse valor. Teremos agora a oportunidade de modernizar o estádio e fazer uma reforma completa”, explicou.

Segundo Bruno, a reforma só começa a valer oficialmente a partir da implantação da SAF, garantindo o prazo de três anos para que o aporte seja feito integralmente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prazo para o Santa Cruz retornar ao Arruda

Conforme anunciado anteriormente pelo presidente, o retorno do Santa Cruz ao Estádio José do Rego Maciel (Arruda) está garantido para 2026, mas depende de algumas condições.

A principal delas é a realização das obras emergenciais necessárias no estádio, que serão executadas assim que o aporte da SAF estiver disponível. Por isso, o presidente Bruno Rodrigues não definiu uma data exata para o retorno da equipe.

Outra condição é relacionada à capacidade do estádio. Atualmente, com limite máximo de 30 mil pessoas, apenas os jogos que tiverem expectativa de público dentro desse número deverão ser realizados no Arruda.

Santa Cruz voltará a jogar no ARRUDA quando? Bruno Rodrigues explica

Leia também

Santa Cruz define posições que serão reforçadas para 2026
Santa Cruz

Santa Cruz define posições que serão reforçadas para 2026
Santa Cruz idealiza elenco "enxuto" durante o início de 2026
Santa Cruz

Santa Cruz idealiza elenco "enxuto" durante o início de 2026

Compartilhe

Tags