Quando o Santa Cruz voltará a jogar no Arruda? Veja o prazo
O retorno ao Arruda depende das obras emergenciais com aporte da SAF; jogos só ocorrerão se o público não ultrapassar o limite máximo de 30 mil.
Em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, comentou sobre as obras no Estádio José do Rego Maciel (Arruda) e se há previsão para o retorno da equipe tricolor ao estádio.
“Estou aguardando uma posição do presidente da Comissão Patrimonial para saber como estão as reformas e a possibilidade de reabertura do Arruda. Essa informação, na verdade, o próprio Adriano pode fornecer”, disse Bruno Rodrigues.
O dirigente destacou que uma grande reforma está planejada para o estádio.
“Hoje, por exemplo, já tivemos pessoas de fora do estado realizando uma vistoria e levantamentos no Arruda, tudo visando essa reforma. Quando a SAF for efetivamente implantada, o relógio começa a contar. Contratualmente, existe a obrigatoriedade de investir R$ 100 milhões em até três anos.
Se somarmos os investimentos feitos no Arruda ao longo das últimas décadas, veremos que ainda estamos muito longe desse valor. Teremos agora a oportunidade de modernizar o estádio e fazer uma reforma completa”, explicou.
Segundo Bruno, a reforma só começa a valer oficialmente a partir da implantação da SAF, garantindo o prazo de três anos para que o aporte seja feito integralmente.
Prazo para o Santa Cruz retornar ao Arruda
Conforme anunciado anteriormente pelo presidente, o retorno do Santa Cruz ao Estádio José do Rego Maciel (Arruda) está garantido para 2026, mas depende de algumas condições.
A principal delas é a realização das obras emergenciais necessárias no estádio, que serão executadas assim que o aporte da SAF estiver disponível. Por isso, o presidente Bruno Rodrigues não definiu uma data exata para o retorno da equipe.
Outra condição é relacionada à capacidade do estádio. Atualmente, com limite máximo de 30 mil pessoas, apenas os jogos que tiverem expectativa de público dentro desse número deverão ser realizados no Arruda.
