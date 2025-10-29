Santa Cruz idealiza elenco "enxuto" durante o início de 2026
Tricolor do Arruda planeja iniciar a próxima temporada com oito jogadores contratados. 4 atletas já assinaram pré-contrato para 2026
O Santa Cruz segue em busca de novos jogadores para o ano de 2026. O Tricolor do Arruda mantém o planejamento de contratações para a próxima temporada.
De acordo com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, a equipe comandada por Marcelo Cabo planeja contar com oito reforços para o início do próximo ano.
A ideia é ter um elenco mais enxuto, visto que algumas peças do elenco que garantiu o acesso para a Série C, como os pontas Geovany e Thiaguinho, não permanecerão para a próxima temporada.
Santa Cruz assinou pré-contrato com quatro jogadores
Quatro jogadores já assinaram pré-contrato com a equipe pernambucana. Tratam-se do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, do Remo, e do meia Andrey, do Athletic.
O zagueiro William Alves, o lateral-esquerdo Rodrigues já acertaram a renovação de contrato para a próxima temporada. O lateral-direito Israel também está em negociações para permanecer no Tricolor.
Em 2026, o Santa Cruz irá participar do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C. Além disso, o time também foi convidado para participar da Vitória Cup, torneio de pré-temporada que contará com equipes estrangeiras.