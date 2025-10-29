fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz idealiza elenco "enxuto" durante o início de 2026

Tricolor do Arruda planeja iniciar a próxima temporada com oito jogadores contratados. 4 atletas já assinaram pré-contrato para 2026

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/10/2025 às 15:08
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz
Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz segue em busca de novos jogadores para o ano de 2026. O Tricolor do Arruda mantém o planejamento de contratações para a próxima temporada.

De acordo com o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, a equipe comandada por Marcelo Cabo planeja contar com oito reforços para o início do próximo ano.

A ideia é ter um elenco mais enxuto, visto que algumas peças do elenco que garantiu o acesso para a Série C, como os pontas Geovany e Thiaguinho, não permanecerão para a próxima temporada.

Santa Cruz assinou pré-contrato com quatro jogadores

Quatro jogadores já assinaram pré-contrato com a equipe pernambucana. Tratam-se do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, do Remo, e do meia Andrey, do Athletic.

O zagueiro William Alves, o lateral-esquerdo Rodrigues já acertaram a renovação de contrato para a próxima temporada. O lateral-direito Israel também está em negociações para permanecer no Tricolor.

Em 2026, o Santa Cruz irá participar do Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série C. Além disso, o time também foi convidado para participar da Vitória Cup, torneio de pré-temporada que contará com equipes estrangeiras.

