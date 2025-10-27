CEO da Vitória Cup revela possíveis adversários do Santa Cruz e detalha parceria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vinícius Dominguez contou detalhes da parceria com o Tricolor do Arruda, em entrevista à Rádio Jornal, e destacou a força da torcida coral

O Santa Cruz se prepara para uma temporada de 2026 e terá no calendário, além das competições tradicionais, dois amistosos pela Vitória Cup. A participação do clube coral foi detalhada por Vinícius Dominguez, CEO da organização que promoverá os jogos, que revelou possíveis adversários de peso para o Tricolor do Arruda.

Em um movimento que visa dar maior visibilidade ao clube coral, o Santa Cruz tem a confirmação de dois amistosos internacionais para 2026. Um dos jogos está previsto para o início do ano e o outro será realizado na pausa para a Copa do Mundo.

Os adversários não foram revelados, mas os portes impressionam: a Cobra Coral deve enfrentar um time que já foi campeão da Copa Sul-Americana e outra equipe que disputa a La Liga, a Primeira Divisão do Campeonato Espanhol.

O objetivo da competição, segundo o CEO Vinícius Dominguez, é realizar um torneio trazendo "clubes do exterior para jogar aqui e proporcionar uma ação aos clubes de apresentação de elenco ou grande contratação, por exemplo."

O torneio já conta com clubes de peso confirmados: Olimpia (Paraguai), Sporting Cristal (Peru), América de Cali (Colômbia), Vélez Sarsfield (Argentina) e o brasileiro Botafogo. Mais clubes devem ser oficializados no evento de lançamento.

Parceria com o Santa Cruz

A participação do Santa Cruz na Vitória Cup vai além dos jogos. A marca da competição estará estampada na camisa coral na próxima temporada, em um modelo de parceria que já ocorre com o Botafogo.

"Todos os nossos clubes que fechamos pensamos em contratos em médio e longo prazo. Firmamos um contrato até o final da temporada 2026."

O CEO também destacou a força da torcida tricolor, que fez o investimento na parceria ser ainda maior: "Tínhamos um valor determinado ao Santa Cruz, só que depois do apoio do torcedor, dobramos a quantia."

Os detalhes completos da Vitória Cup, incluindo formato, datas e mais participantes, serão apresentados no evento de lançamento marcado para o dia 17 de novembro.