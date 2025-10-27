Transmissão Athletico x Amazonas ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela Série B 2025
O confronto encerra a 34ª rodada da Segunda Divisão. O Furacão tenta tentar ficar a dois pontos do G4 e a Onça Pintada de sair do Z4
Athletico e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (27/10), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão Série B 2025.
O Furacão chega de empate no clássico contra o Coritiba, em 0 a 0, fora de casa, e acumula quatro jogos sem vitória na Segundona. Apesar disso, ainda tem chance de conseguir o acesso.
A Onça Pintada também vem de um empate sem gols diante do Novorizontino, mas a situação é mais delicada. A equipe tenta repetir o feito para seguir viva na briga contra o rebaixamento.
Enquanto os mandantes ocupam a 8ª colocação, com 50 pontos - cinco de diferença para o G4, os visitantes estão afundados na vice-lanterna, cinco pontos atrás do primeiro fora do Z4.
- 8ª Athletico - 50 pontos
- 19ª Amazonas - 32 pontos
Escalação do Athletico-PR: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Patrick, Dudu e Léo Derik; Leozinho (Mendoza), Luiz Fernando e Julimar (Alan Kardec). Técnico: Odair Hellmann.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escalação do Amazonas: Renan; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; PH, Erick Varão e Domingos (Rafael Tavares); Diego Torres, Kevin Ramírez e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.
Transmissão Athletico x Amazonas ao vivo online
Os torcedores assistem ao jogo com exclusividade no Disney+, via aplicativo ou site. A partida não é exibida gratuitamente, sendo necessário ser assinante do serviço de streaming.
- 1. Acesse o site ou aplicativo do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
- 2. Faça login na sua conta ou assine um dos planos disponíveis (veja as opções).
- 3. Procure por "Athletico-PR x Amazonas" na aba de transmissões ao vivo.
Vídeo: Resultado de Athletico x Amazonas em tempo real:
Os torcedores podem acompanhar o resultado em tempo real com narração em áudio no YouTube. As imagens simultâneas da partida estarão disponíveis só na plataforma citada acima.