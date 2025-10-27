Transmissão Betis x Atlético de Madrid ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela 10ª rodada de La Liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As duas equipes estão empatadas em pontos na classificação, brigam por uma vaga no G4 e para se aproximarem da dupla Barcelona e Real Madrid

Ambos com 16 pontos, Betis e Atlético de Madrid jogam nesta segunda (27/10), às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 10ª rodada da LaLiga 2025/26.

Invicto há oito partidas na temporada, os donos da casa ocupam a sexta colocação. Se vencerem, ultrapassam tanto os colchoneros quanto o Espanyol e sobem para o quarto lugar.

Villarreal 2 x 2 Betis

Genk 0 x 0 Betis

Já os visitantes estão na 5ª posição e tentam se recuperar do revés por 4 a 0 diante do Arsenal na Champions League. Na competição nacional, vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna.

Atlético de Madrid 1 x 0 Osasuna

Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid

Real Betis: Pau López; Bellerín, Marc Bartra, Natan e Junior Firpo; Lo Celso, Amrabat e Pablo Fornals; Antony, Abde Ezzalzouli e Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Leia Também Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo chegar a 1000? Confira a contagem e os números do craque

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Koke, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Nicolás González, Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid - Atlético de Madrid/Instagram

Transmissão Betis x Atlético de Madrid ao vivo online

Os torcedores podem assistir ao vivo e com exclusividade no Disney+, via aplicativo ou site. O conteúdo não é gratuito. Para ter acesso às imagens, é preciso ser assinante do streaming.

Acesse o site ou aplicativo do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.

Faça login na sua conta ou assine um dos planos disponíveis ( veja as opções ).

). Procure por “LaLiga – Betis x Atlético de Madrid” na aba de transmissões ao vivo.

Quem não conseguir ver o jogo tem como acompanhar o placar em tempo real no YouTube. A cobertura conta só com o áudio da narração devido aos direitos de transmissão.