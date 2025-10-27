fechar
Transmissão Betis x Atlético de Madrid ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir com imagens pela 10ª rodada de La Liga

As duas equipes estão empatadas em pontos na classificação, brigam por uma vaga no G4 e para se aproximarem da dupla Barcelona e Real Madrid

Por Robert Sarmento Publicado em 27/10/2025 às 15:37 | Atualizado em 27/10/2025 às 15:40
Antony, atacante brasileiro do Real Betis
Antony, atacante brasileiro do Real Betis - Reprodução/Instagram

Ambos com 16 pontos, Betis e Atlético de Madrid jogam nesta segunda (27/10), às 17h (de Brasília), no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, pela 10ª rodada da LaLiga 2025/26.

Invicto há oito partidas na temporada, os donos da casa ocupam a sexta colocação. Se vencerem, ultrapassam tanto os colchoneros quanto o Espanyol e sobem para o quarto lugar.

  • Villarreal 2 x 2 Betis
  • Genk 0 x 0 Betis

Já os visitantes estão na 5ª posição e tentam se recuperar do revés por 4 a 0 diante do Arsenal na Champions League. Na competição nacional, vêm de vitória por 1 a 0 sobre o Osasuna.

  • Atlético de Madrid 1 x 0 Osasuna
  • Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid

Real Betis: Pau López; Bellerín, Marc Bartra, Natan e Junior Firpo; Lo Celso, Amrabat e Pablo Fornals; Antony, Abde Ezzalzouli e Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Le Normand e Hancko; Koke, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Nicolás González, Baena e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Atlético de Madrid/Instagram
Julián Alvarez, atacante do Atlético de Madrid - Atlético de Madrid/Instagram

Transmissão Betis x Atlético de Madrid ao vivo online

Os torcedores podem assistir ao vivo e com exclusividade no Disney+, via aplicativo ou site. O conteúdo não é gratuito. Para ter acesso às imagens, é preciso ser assinante do streaming.

  • Acesse o site ou aplicativo do Disney+ no celular, Smart TV, tablet ou computador.
  • Faça login na sua conta ou assine um dos planos disponíveis (veja as opções).
  • Procure por “LaLiga – Betis x Atlético de Madrid” na aba de transmissões ao vivo.

Quem não conseguir ver o jogo tem como acompanhar o placar em tempo real no YouTube. A cobertura conta só com o áudio da narração devido aos direitos de transmissão.

