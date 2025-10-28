Santa Cruz: Bruno Rodrigues garante que dívidas com Jacuipense, Atlético Tubarão e Vila Nova serão resolvidas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, o presidente coral Bruno Rodrigues tratou com naturalidade as dívidas com a Jacuipense, o Atlético Tubarão e o Vila Nova. O Santa Cruz negociou com os clubes as contratações dos jogadores Thiaguinho, Geovany e João Pedro, respectivamente.

De acordo com o mandatário tricolor, o não pagamento dos acordos aconteceu por causa de um desencontro de fluxo de caixa na reta final da temporada. Apesar disso, Bruno Rodrigues garantiu que buscará uma solução com os clubes.

"Esses casos serão resolvidos. Ainda nesta semana, estaremos em busca de um acordo com a Jacuipense e o Vila Nova. Já o Tubarão é uma coisa mais simples, pois é a última parcela, um valor menor. Vamos retomar as negociações, pois, na verdade, houve um desencontro de fluxo de caixa", afirmou.

"Nesta reta final do campeonato, as despesas aumentaram muito. Teve a questão do bicho do jogo, as despesas acessórias, a transição para a SAF e tudo sendo feito em várias mãos. Então, essas percalços são naturais, mas não tenho dúvida que vamos sanar esses problemas nos próximos dias", completou.

Negociações do Santa Cruz

Thiaguinho

O Santa Cruz adquiriu 70% dos direitos econômicos do atacante Thiaguinho junto a Jacuipense e aceitou pagar o valor de R$ 400 mil, divididos em seis parcelas. Assim, assinou o contrato até o ano de 2027, só que foi emprestado ao ABC para a próxima temporada.

Geovany

Em relação ao atacante Geovany, o Santa Cruz fechou o acordo pelo empréstimo nesta temporada pelo valor de R$ 200 mil, dividido em seis parcelas. No entanto, ainda resta uma parcela em aberto com o Atlético Tubarão, que possui os direitos econômicos do jogador.

João Pedro

Sobre o meia João Pedro, que tem contrato com o Santa Cruz até o ano de 2027, o clube coral comprou 70% dos direitos econômicos junto ao Vila Nova. Nos bastidores, a informação que circula é que a operação gira em torno de R$ 700 mil. O jogador não deve ser aproveitado para a próxima temporada.