Presidente do Santa Cruz reitera permanências de Pedro Henriques e Harlei Menezes

Em entrevista à Rádio Jornal, Bruno Rodrigues confirmou renovação de contrato com CEO e também o executivo de futebol para a próxima temporada

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, confirmou a renovação de contrato com os dois dirigentes remunerados do departamento de futebol: o CEO Pedro Henriques e o executivo de futebol Harlei Menezes. Em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, ele ressaltou a importância da continuidade dos profissionais.

O mandatário coral ainda expressou total apoio à permanência da dupla e ainda destacou o desempenho positivo de ambos nas respectivas funções.

"Sou plenamente de acordo com as permanências desses dois profissionais, o Pedro Henriques e o Harlei Menezes," afirmou o presidente. "Eles performaram muito bem, mostraram muita competência e é importante esse trabalho de continuidade", completou.

Segundo Bruno Rodrigues, os acertos finais para a formalização dos novos vínculos contratuais estão sendo concluídos e devem ser assinados ainda nesta semana. O processo envolveu ajustes entre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), os próprios profissionais e o clube.

"A gente vai estar assinando esse contrato ainda essa semana. Estávamos fazendo alguns ajustes entre a SAF, os profissionais e o clube," explicou Rodrigues.

Santa Cruz em 2026



O Santa Cruz possui pré-contrato com quatro jogadores para a próxima temporada: o goleiro Gabriel Souza, o lateral-direito Pedro Costa, o zagueiro Ianson e o volante Andrey.

Além disso, a ideia é encaminhar o acerto com mais quatro jogadores, já para o início da pré-temporada. As posições procuradas devem ser 1 lateral-esquerdo, 2 atacantes de lado e ainda mais 1 centroavante.