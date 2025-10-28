Santa Cruz tem pré-contrato com 4 jogadores e busca mais 4 para iniciar 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A diretoria e comissão técnica do Tricolor do Arruda planejam trabalhar com um elenco menor para o primeiro trimestre da próxima temporada

O Santa Cruz começou a montagem do elenco para a temporada 2026 e já tem quatro jogadores com pré-contrato assinado. A diretoria coral pretende formar um grupo competitivo.

No entanto, será mais enxuto que o dos últimos anos. Isso porque terá menos jogos no início do ano. A Cobra Coral disputará apenas o Campeonato Pernambucano e a Copa do Brasil.

Zagueiro: Ianson , ex-Tombense.



, ex-Tombense. Lateral-direito: Pedro Costa , do Remo.



, do Remo. Goleiro: Gabriel Souza , revelado pelo Bahia.

, revelado pelo Bahia. Volante: Andrey, com passagem recente pelo Athletic-MG.

Com a reforumulação no calendário, feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Federação Pernambucana (FPF) perdeu uma vaga na Copa do Nordeste e o Tricolor ficou de fora.

Sendo assim, caso chegue na final do Estadual e avançe pelo menos para a segunda fase da competição nacional, deve ter cerca de 12 partidas no primeiro trimestre, sem longas viagens.

"Não vou ter um perfil de grupo inchado no primeiro trimestre. Não precisamos ter um elenco volumoso, como encontrei este ano, afirmou o técnico Marcelo Cabo em entrevista à Rádio Jornal.

Jogadores do Santa Cruz perfilados em campo em jogo da Série D 2025 - Jailton Jr/JC Imagem

Santa Cruz ainda busca quatro reforços para 2026

Com os primeiros acertos, o clube segue no mercado. Segundo a apuração de João Victor Amorim, da Rádio Jornal, a expectativa é contratar mais quatro jogadores para fechar o elenco.

1 lateral-esquerdo

2 atacantes de ponta



1 centroavante

Recentemente, surgiu o rumor envolvendo Patrick Allan. O meia está de saída do Naútico. Apesar do carinho e da empolgação dos tricolores, ele adotou um tom cauteloso sobre o futuro.

Em relação às saídas, vários atletas encerram contrato e não interessam. A reapreasentação deve ser no dia 24 de novembro. O planejamento é finalizar o grupo antes do início da pré-temporada.

O atacante Thiaguinho já está confirmado no ABC, enquanto o goleiro Felipe Alves passa por avaliação interna. João Pedro e Nathan são outros atletas que devem ser emprestados.

Tempo de contrato dos atuais jogadores do Santa Cruz:

Até o final de 2025:



Goleiro - Moisés



Zagueiro - Hiago Campelo



Lateral (direito) - Israel



Lateral (direito) - Toty



Lateral (direito) - Yuri Ferraz



Lateral (esquerdo) Vinícius Silva



Volante - Lucas Bessa



Atacante - Geovany Soares



Atacante - Adaílson



Atacante - Pedro Henrique



Até o final de 2026:



Goleiro - Rokenedy



Zagueiro - Matheus Vinícius



Zagueiro - Eurico



Zagueiro - William Alves



Lateral (esquerdo) - Rodrigues



Volante - Pedro Favela



Volante - Gabriel Galhardo



Volante - Wagner Balotelli



Volante - Jonatas Paulista



Meia - Willian Júnior



Atacante - Renato



Atacante - Ariel Nahuelpán

Atacante - Thiago Galhardo

Até o final de 2027:



Lateral (esquerdo) - Nathan



Meia - João Pedro



Atacante - Thiaguinho

Até o final de 2029:

