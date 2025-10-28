Santa Cruz quer iniciar a próxima temporada com novo fornecedor de material esportivo
O clube tricolor optou por encerrar o contrato com a Volt e pode oficializar uma nova parceria com a Reebok já para a próxima temporada
O Santa Cruz quer iniciar a próxima temporada já vestindo a camisa fabricada pelo novo fornecedor de material esportivo. É o que revelou o presidente coral Bruno Rodrigues em entrevista à Rádio Jornal.
Questionado pelo repórter João Victor Amorim sobre um possível acerto com a Reebok, o mandatário tricolor evitou antecipar a conclusão de um acordo. A tradicional empresa do setor é a favorita, tanto que nos bastidores do Arruda a negociação é dada como certa.
"Estávamos em negociação com várias marcas, só que a conversa com a Reebok tomou uma proporção muito grande, pois a torcida abraçou a ideia. Faltam detalhes naturais da negociação, mas estamos correndo para fazer esse lançamento o mais rápido possível. Queremos jogar o Pernambucano, no dia 11 de janeiro, já com o novo fornecedor de material esportiva", afirmou.
A equipe tricolor encerrou a temporada vestindo a camisa fabricada pela Volt. Porém, decidiu não permanecer com a parceria para o ano de 2026. Durante toda a temporada, surgiram muitos relatos nas redes sociais de torcedores reclamando de erros de fabricação dos uniformes.
Torcida do Santa Cruz
Nas redes sociais, a torcida do Santa Cruz aprovou o possível acerto com a Reebok. Inclusive, já começaram a projetar os uniformes da próxima temporada com base no clubes que possuem parceria atualmente com a fornecedora de material esportivo.