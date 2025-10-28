fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz quer iniciar a próxima temporada com novo fornecedor de material esportivo

O clube tricolor optou por encerrar o contrato com a Volt e pode oficializar uma nova parceria com a Reebok já para a próxima temporada

Por Davi Saboya Publicado em 28/10/2025 às 23:04
William Alves, zagueiro do Santa Cruz
William Alves, zagueiro do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz quer iniciar a próxima temporada já vestindo a camisa fabricada pelo novo fornecedor de material esportivo. É o que revelou o presidente coral Bruno Rodrigues em entrevista à Rádio Jornal.

Questionado pelo repórter João Victor Amorim sobre um possível acerto com a Reebok, o mandatário tricolor evitou antecipar a conclusão de um acordo. A tradicional empresa do setor é a favorita, tanto que nos bastidores do Arruda a negociação é dada como certa.

Leia Também

"Estávamos em negociação com várias marcas, só que a conversa com a Reebok tomou uma proporção muito grande, pois a torcida abraçou a ideia. Faltam detalhes naturais da negociação, mas estamos correndo para fazer esse lançamento o mais rápido possível. Queremos jogar o Pernambucano, no dia 11 de janeiro, já com o novo fornecedor de material esportiva", afirmou.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A equipe tricolor encerrou a temporada vestindo a camisa fabricada pela Volt. Porém, decidiu não permanecer com a parceria para o ano de 2026. Durante toda a temporada, surgiram muitos relatos nas redes sociais de torcedores reclamando de erros de fabricação dos uniformes.

Torcida do Santa Cruz

Nas redes sociais, a torcida do Santa Cruz aprovou o possível acerto com a Reebok. Inclusive, já começaram a projetar os uniformes da próxima temporada com base no clubes que possuem parceria atualmente com a fornecedora de material esportivo.

Leia também

Tem jogo da Champions League hoje (28/10)? Veja tabela completa da 4ª rodada da Fase de Liga 2025/26
Calendário

Tem jogo da Champions League hoje (28/10)? Veja tabela completa da 4ª rodada da Fase de Liga 2025/26
"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026
Crítica

"Sport caiu no conto de Pepa", dispara ex-diretor de futebol sobre crise na temporada 2026

Compartilhe

Tags