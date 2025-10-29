Qual será o primeiro adversário do Santa Cruz na Vitória Cup? Confira possíveis opções
Tricolor iniciará sua trajetória em 2026 com amistoso diante de clube sul-americano. Na pausa para a Copa do Mundo, adversário deve ser clube espanhol
O Santa Cruz começará a temporada de 2026 com uma novidade que gerou enorme expectativa na torcida. O time irá participar da Vitória Cup, competição de pré-temporada que contará com clubes brasileiros e estrangeiros.
O presidente do clube coral, Bruno Rodrigues, confirmou que a primeira partida será disputada no dia 8 de janeiro, contra um clube sul-americano que está na elite de seu país.
Anteriormente, o CEO da Vitória Cup, Vinícius Dominguez, havia afirmado que o adversário do Santa Cruz, em janeiro, será um clube que já foi campeão da Copa Sul-Americana. Em outra declaração, o dirigente revelou que a ideia era que o Santa Cruz encarasse um clube argentino.
A partir dessas declarações, é possível elencar alguns possíveis adversários do Santa Cruz na Vitória Cup. Oito clubes argentinos venceram a Copa Sul-Americana. No entanto, o Arsenal de Sarandí, vencedor da competição em 2007, não está na elite nacional.
Portanto, baseado nas "pistas" deixadas pelos dirigentes, os seguintes clubes seriam os possíveis adversários do Santa Cruz no mês de janeiro:
- Boca Juniors
- Defensa y Justicia
- Independiente
- Lanús
- Racing
- River Plate
- San Lorenzo
Caso o adversário do Santa Cruz não seja argentino, outras equipes sul-americanas também estariam "no páreo" para encararem o Tricolor.
Seriam os seguintes clubes:
- Independiente del Valle (Equador)
- LDU (Equador)
- Santa Fe (Colombia)
- Universidad de Chile (Chile)