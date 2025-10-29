fechar
Santa Cruz | Notícia

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues confirma provável data do primeiro jogo da Vitória Cup

Tricolor enfrentará clube sul-americano em seu primeiro jogo no ano de 2026. Na pausa para a Copa do Mundo, adversário deve ser clube europeu

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 29/10/2025 às 16:40 | Atualizado em 29/10/2025 às 17:08
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - Divulgação/Santa Cruz

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues concedeu entrevista para o repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, na última terça-feira (28) e deu mais detalhes sobre a participação da equipe na Vitória Cup. O dirigente confirmou que a primeira partida do Tricolor do Arruda na competição será disputada provavelmente no dia 8 de janeiro (quinta-feira), contra um clube sul-americano.

Confira a declaração de Bruno Rodrigues

"Eu acho muito importante, né, a gente ter sido procurado num leque de times de primeira prateleira, grandes times da América do Sul, da Europa, e times mundiais. E aí o Santa Cruz é procurado para fazer parte desse seleto grupo. Isso me deixou muito orgulhoso.

E o modelo é o seguinte, a gente vai ter um jogo, a princípio no dia 8 de janeiro, com um adversário aqui da América do Sul, mas um adversário que é Série A no seu no seu país. No meio do ano, um outro jogo com um time europeu. Esse é o modelo. É isso vai gerar receita para o clube.

O que eu posso lhe dizer é que vai gerar uma receita importante para o clube ainda esse ano, porque o jogo vai ser 8 de janeiro, mas a gente já vai receber esse ano, vai ajudar a fechar as contas do clube", declarou Bruno Rodrigues.

Quais serão os adversários do Santa Cruz?

De acordo com o CEO da Vitória Cup, Vinícius Dominguez, o Santa Cruz deve enfrentar um time que já foi campeão da Copa Sul-Americana, além de um clube espanhol.

O torneio já confirmou a participação de times de peso. Olimpia (Paraguai), Sporting Cristal (Peru), América de Cali (Colômbia), Vélez Sarsfield (Argentina) e o brasileiro Botafogo. Outros clubes devem ser anunciados posteriormente.

