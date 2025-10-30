Santa Cruz define posições que serão reforçadas para 2026; 5 nomes serão contratados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor do Arruda já contratou 4 atletas para a próxima temporada e negocia pré-contrato com o atacante Robinho, que defende o Botafogo-SP

O Santa Cruz segue ativo no mercado! O Tricolor do Arruda segue com a reformulação do time para a temporada de 2026.

De acordo com o repórter Raldney Alves, da Rádio Jornal, a Cobra-Coral planeja a contratação de mais cinco reforços para a disputa do Campeonato Pernambucano.

Até o momento, 4 jogadores já assinaram pré-contrato com o Santa Cruz. Tratam-se do goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, do zagueiro Ianson, ex-Tombense, do lateral-direito Pedro Costa, que atua no Remo, além do meia Andrey, ex-Athletic.

A expectativa é de um elenco mais enxuto, já que o Tricolor participará apenas de Campeonato Pernambucano e Copa do Brasil em 2026.

Santa Cruz deve contratar outros cinco jogadores

Além das contratações já definidas, outras cinco posições serão fortalecidas, de acordo com o planejamento tricolor.

Conforme informações de Raldney Alves, o Santa Cruz deve contratar um lateral-esquerdo, um meia, dois pontas e um centroavante para fechar a lista de reforços para 2026.

Inicialmente, a contratação de um meia não estava nos planos. No entanto, o Santa Cruz decidiu liberar Matheus Melo, atleta da posição, para um empréstimo, abrindo espaço para a chegada de outro nome para o setor.

Santa Cruz encaminha contratação de "velho conhecido"

Um dos atacantes de lado que devem ser contratados é Robinho, do Botafogo-SP. O jogador de 30 anos defendeu o Tricolor em 2018, onde marcou 8 gols em 38 jogos, em sua temporada mais goleadora na carreira.

Robinho, atacante do Botafogo-SP - Reprodução/ Agência Botafogo

O ponta deve assinar pré-contrato com a Cobra-Coral para 2026. As negociações estão encaminhadas e devem ter um desfecho nos próximos dias.

Em 2025, o ponta disputou 17 jogos, sem gols marcados. Robinho também soma passagens por clubes como Ceará, Confiança, Paysandu, Cuiabá, Novo Hamburgo e Orlando City, dos Estados Unidos.