Edgard Montemor, executivo de futebol, não fica no Náutico para 2026
No Timbu desde setembro de 2024, o executivo usou as redes sociais para anunciar a saída do clube alvirrubro na noite desta quinta-feira (30)
O executivo de futebol Edgard Montemor anunciou que não seguirá no Náutico para a próxima temporada. O comunicado foi feito por meio das redes sociais na noite desta quinta-feira (30). No texto, ele destacou a conquista do principal objetivo do Timbu no ano de 2026 - o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.
"Cheguei ao Náutico em setembro de 2024 com a missão de ajudar o clube a voltar à Série B. Foi um ano de desafios, superação e muito trabalho em equipe", afirmou o executivo.
"Fico feliz por ter contribuído nesse processo e por levar comigo o carinho e a gratidão por tudo que vivi aqui", completou.
De acordo com informações apurados pela reportagem do Blog do Torcedor, o Náutico não possui pressa para contratar um novo dirigente remunerado. Inclusive, a saída de Montemor aconteceu diante de uma mudança e filosofia para a próxima temporada.
Vale lembrar que o Náutico passará por uma eleição presidencial no Executivo na próxima temporada. Além disso, o vice-presidente de futebol Eduardo Granja não ficará no clube para o ano de 2026, assim como a vice-presidente Tatiana Roma.
Veja a nota oficial do executivo
"Cheguei ao Náutico em setembro de 2024 com a missão de ajudar o clube a voltar à Série B. Foi um ano de desafios, superação e muito trabalho em equipe.
Fico feliz por ter contribuído nesse processo e por levar comigo o carinho e a gratidão por tudo que vivi aqui.
A lembrança do acesso nos Aflitos será inesquecível. Agradeço ao presidente Bruno Becker, ao vice-presidente de futebol Eduardo Granja, aos atletas, comissão técnica, funcionários e à torcida do Timbu por todo o apoio.
Sentimento de dever cumprido e de portas abertas. Que a torcida aproveite o ano de 2026 na Série B — e que, em breve, o Náutico esteja novamente onde merece: na Série A."
Mais um de saída do Náutico
O atacante Bruno Mezenga não permanecerá no Náutico para a próxima temporada. O jogador já foi comunicado pela diretoria alvirrubra e negocia os valores ainda em aberto.
Com Mezenga, o Náutico já tem definido cinco jogadores que não ficarão no clube para o ano de 2026. Além dele, o goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira, o meia Patrick Allan e o atacante Kelvin buscam novos rumos para o mundo da bola.