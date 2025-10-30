Atacante do Náutico é anunciado como novo reforço de time da Série D
A temporada 2025 do Timbu terminou, mas o planejamento da Série B já foi iniciado, com diversos atletas deixando o elenco no fim do ano.
O ABC anunciou a contratação, por empréstimo, do prata da casa do Náutico, Thalissinho, com vínculo válido até o final de 2026.
Formado nas categorias de base do Náutico, Thalissinho tem 19 anos e integra o elenco profissional desde 2024. Na temporada atual, o atacante entrou em campo dez vezes e marcou um gol. Seu contrato com o Timbu vai até maio de 2027.
Thalissinho é o segundo jogador de um clube pernambucano a ser anunciado pelo ABC nesta temporada. O outro é Thiaguinho, do Santa Cruz, que atuará ao lado do jovem atleta alvirrubro.
Histórico de Thalissinho
- 2025: 10 jogos e 1 gol pelo Náutico.
- 2024: 24 partidas e 2 gols.
- 2021–2022: Atuação nas categorias de base do Atlético-GO.
Base do Náutico
Além de Thalissinho, outro atleta da base do Timbu que será emprestado na próxima temporada é Kauan Maranhão, que assinou contrato de empréstimo por um ano com o Piauí, para disputar a Série D.
O jogador, de 21 anos, estava no Náutico, onde atuou no Campeonato Brasileiro da Série C, e também acumula passagens pelas categorias de base do Botafogo.