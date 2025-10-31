Náutico: Opositor diz que candidatura a presidente surgiu de "insatisfação" com gestão de Bruno Becker
Pablo Vitório é o candidato a presidente do clube alvirrubro, representando a oposição, no pleito do próximo dia 30 de novembro nos Aflitos
Cabeça da chapa de oposição, Pablo Vitório afirmou que a candidatura a presidente do Náutico surgiu por causa de uma insatisfação de alvirrubros com a gestão do atual mandatário Bruno Becker. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Jornal.
Pablo ainda reconheceu o mérito no acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, frisou que não pode ser o único quesito para avaliar a atual gestão.
"Nosso candidatura nasceu em razão da insatisfação de muitos sócios e conselheiros em relação a gestão de Bruno Becker. Não tem como tirar o mérito da gestão sobre o acesso. É algo muito importante para o clube. Porém, é necessário lembrar o que aconteceu durante os dois anos. Muitas coisas negativas aconteceram", afirmou Pablo.
O candidato a presidente ainda citou a postura da direção com a Recuperação Judicial como um dos quesitos de insatisfação dos opositores. Além disso, ainda ressaltou a importância da eminente entrada do Náutico para a Liga Forte União com o acesso à Série B.
"Estamos vivendo um momento histórico. Temos uma assembleia, dentro da Recuperação Judicial, marcada para a dezembro. Muitos alvirrubros acham que o clube vai para assembleia sem a preparação adequada. Temos várias críticas a fazer sobre a condução da gestão em torno da RJ", disse.
"Isso sem contar com a entrada do Náutico para uma das ligas, que comercializa os direitos de transmissão por muitos anos", completou Pablo Vitório, que salientou que a candidatura não se trata de uma aventura.
"Não sou novidade no Náutico. o nome de Pablo Vitório já é estabelecido no Náutico. As pessoas sabem quem eu sou. Eu tenho uma base, eu tenho uma história no clube. Não se trata de uma aventura, não sou aventureiro", pontuou.
Técnico do Náutico
Também na entrevista ao Escrete de Ouro, Pablo Vitório rasgou elogio ao técnico Hélio dos Anjos e admitiu a importância do treinador na conquista do acesso à Série B. Vale lembrar que, logo após o último jogo da Série C deste ano de 2025, Hélio garantiu que não ficará no grupo, se o grupo de oposição vencer a eleição.
"O principal acerto foi a contratação de Hélio dos Anjos. Um profissional gabaritado, que tenho muito respeito e transformou o ambiente no Náutico", comentou o candidato a presidente da oposição.
A eleição do Náutico está marcada para o dia 30 de novembro. De um lado, Bruno Becker, representando a situação. Do outro, Pablo Vitório, representando a oposição.
A campanha está marcada para começar a partir do dia 5 de novembro. Até lá, as chapas podem ser impugnadas e a Comissão Eleitoral precisa homologar cada uma.