Candidato à presidência do Náutico comenta: "Não tem ninguém que não me conheça dentro do clube
As eleições do Náutico acontecem ao longo do dia 30 de novembro e podem definir o futuro do técnico Hélio dos Anjos na temporada 2026.
O clima nos Aflitos segue intenso, e as eleições do Náutico continuam movimentando os bastidores do clube. Quando tudo indicava que Bruno Becker seria aclamado como novo presidente, por ser o único candidato até então, uma reviravolta ocorreu nos minutos finais do prazo de inscrição
A chapa “Náutico Unido”, encabeçada pelo ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo Pablo Vitório, com o conselheiro Gilberto Kabbaz como vice, entrou na disputa e promete acirrar o pleito alvirrubro.
Durante entrevista concedida à Rádio Jornal, Pablo Vitório teve a oportunidade de se apresentar aos torcedores e explicar por que acredita estar preparado para assumir a presidência do Timbu. Questionado sobre seu nível de reconhecimento entre os alvirrubros, o candidato rebateu:
“Eu discordo de você por achar que muita gente não sabe quem eu sou. A Rádio Jornal já me entrevistou dezenas de vezes, para Ednaldo, Ralph, e outros jornalistas da casa, sempre representando o Náutico. Eu não sou novidade no clube. Não existe ninguém dentro do Náutico que não me conheça”, afirmou Pablo.
O candidato ainda criticou a tentativa de enquadrá-lo como um nome sem experiência ou peso político:
“Essa tentativa, Rhaldney, de me mostrar como alguém de uma candidatura sem experiência, sem o devido peso, não vai colar. As pessoas sabem quem eu sou, pode ter certeza disso.
Eu tenho uma base, tenho uma história. Não se trata de uma aventura. Não sou aventureiro, sou um alvirrubro com serviços prestados ao clube, e a minha candidatura tem sim consistência e representatividade”, completou.
A eleição promete ser acirrada e marca um novo capítulo na política alvirrubra, que volta a viver dias de efervescência nos Aflitos.
Cronograma das eleições
- 16/10/2025 - Publicação da Resolução e instalação da Comissão Eleitoral
- 17 a 29/10/2025 - Período de registro das chapas (08h às 18h)
- 27/10/2025 - Publicação da lista preliminar de sócios aptos a votar
- 28 e 29/10/2025 - Prazo para impugnação da lista de sócios aptos
- Até 31/10/2025 - Decisão das impugnações e retificações pela Comissão Eleitoral
- 03/11/2025 - Publicação definitiva da lista de sócios aptos a votar
- 04/11/2025 - Publicação das chapas inscritas
- 05/11/2025 - Início da campanha eleitoral
- 05 e 06/11/2025 - Impugnação das chapas inscritas
- 07 e 08/11/2025 - Defesa das chapas impugnadas
- Até 10/11/2025 - Decisão sobre impugnações pela Comissão Eleitoral
- 11 a 13/11/2025 - Prazo recursal ao Conselho Deliberativo (se houver)
- 14/11/2025 - Homologação definitiva das chapas
- 28/11/2025 – Encerramento da campanha eleitoral (até 17h)
- 30/11/2025 – Dia da eleição e apuração (08h às 17h)
- 01/12/2025 – Divulgação oficial do resultado
- Até 08/01/2026 – Posse do Presidente e Vice-Presidentes eleitos
