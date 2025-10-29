Eleição do Náutico: Veja quem está apto a votar e confira a lista de sócios
O pleito, marcado para o dia 30 de novembro, possui duas chapas inscritas e os sócios irão escolher o presidente e vice do Executivo para 2026 e 2027
O Náutico divulgou a lista de sócios aptos para a próxima eleição no fim da noite desta quarta-feira (29). O pleito está marcado para o dia 30 de novembro e possui duas chapas inscritas. De um lado, o presidente Bruno Becker, que busca a reeleição. Do outro, o opositor Pablo Vitório, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.
Até a última terça-feira (28), a aclamação do presidente Bruno Becker era dada como certa nos bastidores da política do Náutico. Porém, a oposição registrou a candidatura, que ainda tem o vice Gilberto Elias Kabbaz.
Veja a lista de sócios aptos para a eleição do Náutico
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Como determina o estatuto, a eleição do Náutico será apenas para o Executivo. Isso porque o mandato do Conselho Deliberativo é de quatro anos.
Vale destacar que as chapas ainda precisam ser homologadas pela Comissão Eleitoral. De acordo com o edital, o período de campanha começa a partir do próximo dia 5 de novembro. E vai até a véspera do pleito.