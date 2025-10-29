Eleição do Náutico: Veja quem está apto a votar e confira a lista de sócios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O pleito, marcado para o dia 30 de novembro, possui duas chapas inscritas e os sócios irão escolher o presidente e vice do Executivo para 2026 e 2027

O Náutico divulgou a lista de sócios aptos para a próxima eleição no fim da noite desta quarta-feira (29). O pleito está marcado para o dia 30 de novembro e possui duas chapas inscritas. De um lado, o presidente Bruno Becker, que busca a reeleição. Do outro, o opositor Pablo Vitório, ex-vice-presidente do Conselho Deliberativo.

Até a última terça-feira (28), a aclamação do presidente Bruno Becker era dada como certa nos bastidores da política do Náutico. Porém, a oposição registrou a candidatura, que ainda tem o vice Gilberto Elias Kabbaz.

Veja a lista de sócios aptos para a eleição do Náutico

Como determina o estatuto, a eleição do Náutico será apenas para o Executivo. Isso porque o mandato do Conselho Deliberativo é de quatro anos.

Vale destacar que as chapas ainda precisam ser homologadas pela Comissão Eleitoral. De acordo com o edital, o período de campanha começa a partir do próximo dia 5 de novembro. E vai até a véspera do pleito.