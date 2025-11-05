Náutico recebe cota extra da CBF pela participação na Série C de 2025
Além do Timbu, o Retrô, mesmo rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, recebeu a quantia paga pela CBF aos 20 clubes
O Náutico recebeu uma cota extra de R$ 150 mil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O valor é referente a participação na última edição da Série C do Campeonato Brasileiro. A entidade investiu R$ 3 milhões nos 20 clubes participantes da competição neste ano e dividiu o valor de forma igualitária.
O anúncio ocorreu durante uma reunião na sede da entidade, na última segunda-feira (3), com a presença de Bruno Becker, presidente do Náutico e candidato à reeleição. Os clubes pernambucanos Náutico e Retrô (rebaixado para a Série D em 2026) foram beneficiados.
Na ocasião, também foram discutidas as mudanças no formato da Terceira Divisão para os próximos anos, que, em 2026, contará com 20 times e apenas dois rebaixamentos, mantendo apenas o Santa Cruz como representante de Pernambuco na competição.
Débitos no Náutico
O valor chegou em um bom momento para o Náutico. Ainda desta temporada, o clube possui valores em abertos do mês de setembro, isso sem contar o mês de outubro e ainda novembro, data que acaba a maior parte dos contratos os profissionais do futebol.
Eleição do Executivo
Até o próximo dia 30 de novembro, a pauta principal nos Aflitos é a eleição presidencial para o Executivo. De um lado, o presidente Bruno Becker busca a reeleição. Do outro, Pablo Vitório foi inscrito como candidato a presidente da oposição.
Mais saídas
Mais dois jogadores foram comunicados pela direção que não continuarão para a próxima temporada. Foram eles: o lateral-esquerdo Raimar e o zagueiro Rayan. Além deles, não continuam no Náutico até o momento: goleiro Wellerson, o volante Igor Pereira e os atacantes Hélio Borges, Igor Bolt, Bruno Mezenga e Kelvin.