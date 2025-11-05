Santa Cruz encerra renovações e define saídas; veja quem não fica para 2026
Tricolor do Arruda está em fase final de reformulação para a temporada de 2026. Lateral Toty é o principal jogador que não seguirá no time
Em meio à reformulação promovida para a próxima temporada, o Santa Cruz encerrou as renovações de contrato do elenco atual.
Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, o executivo de futebol da Cobra-Coral, Harlei Menezes, confirmou que nenhum atleta do elenco atual com contrato até o final de 2025 será procurado para renovar.
Entre os nomes que deixam o Arruda estão os do lateral-direito Toty, que encerra sua terceira passagem pelo Tricolor, além do ponta Geovany Soares, que não terá seu empréstimo renovado junto ao Tubarão-SC.
Quem deixa o Santa Cruz ao final de 2025
- Goleiro - Moisés
- Zagueiro - Hiago Campelo
- Lateral-direito - Israel
- Lateral-direito - Toty
- Lateral-direito - Yuri Ferraz
- Lateral-esquerdo - Vinícius Silva
- Volante - Lucas Bessa
- Atacante - Geovany Soares
- Atacante - Adaílson
- Atacante - Pedro Henrique
Reforços do Santa Cruz para 2026
O Santa Cruz possui seis novidades confirmadas no elenco para o ano de 2026.
São o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do atacante Robinho, do Botafogo-SP.
No entanto, a principal especulação do mercado do Santa Cruz é a possível ida do meia Patrick Allan, ex-Náutico, ao Tricolor do Arruda. O jogador negocia com a equipe coral. Uma resposta definitiva deve ser dada nos próximos dias.
Para o início de 2026, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.
Caso a negociação de Patrick Allan tenha um desfecho positivo para o Tricolor, outros três atletas devem ser contratados até o início da temporada.
Dois pontas e um centroavante ainda podem ser contratados para fechar a lista de reforços para 2026.