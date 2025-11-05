Santa Cruz encerra renovações e define saídas; veja quem não fica para 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor do Arruda está em fase final de reformulação para a temporada de 2026. Lateral Toty é o principal jogador que não seguirá no time

Em meio à reformulação promovida para a próxima temporada, o Santa Cruz encerrou as renovações de contrato do elenco atual.

Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, o executivo de futebol da Cobra-Coral, Harlei Menezes, confirmou que nenhum atleta do elenco atual com contrato até o final de 2025 será procurado para renovar.

Entre os nomes que deixam o Arruda estão os do lateral-direito Toty, que encerra sua terceira passagem pelo Tricolor, além do ponta Geovany Soares, que não terá seu empréstimo renovado junto ao Tubarão-SC.

Quem deixa o Santa Cruz ao final de 2025

Goleiro - Moisés



Zagueiro - Hiago Campelo



Lateral-direito - Israel



Lateral-direito - Toty



Lateral-direito - Yuri Ferraz



Lateral-esquerdo - Vinícius Silva



Volante - Lucas Bessa



Atacante - Geovany Soares



Atacante - Adaílson



Atacante - Pedro Henrique

Reforços do Santa Cruz para 2026

O Santa Cruz possui seis novidades confirmadas no elenco para o ano de 2026.

São o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do atacante Robinho, do Botafogo-SP.

No entanto, a principal especulação do mercado do Santa Cruz é a possível ida do meia Patrick Allan, ex-Náutico, ao Tricolor do Arruda. O jogador negocia com a equipe coral. Uma resposta definitiva deve ser dada nos próximos dias.

Para o início de 2026, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.

Caso a negociação de Patrick Allan tenha um desfecho positivo para o Tricolor, outros três atletas devem ser contratados até o início da temporada.

Dois pontas e um centroavante ainda podem ser contratados para fechar a lista de reforços para 2026.