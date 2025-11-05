fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz encerra renovações e define saídas; veja quem não fica para 2026

Tricolor do Arruda está em fase final de reformulação para a temporada de 2026. Lateral Toty é o principal jogador que não seguirá no time

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 05/11/2025 às 17:27
Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz
Harlei Menezes, executivo de futebol do Santa Cruz - Reprodução: Evelyn Victoria/ Santa Cruz

Em meio à reformulação promovida para a próxima temporada, o Santa Cruz encerrou as renovações de contrato do elenco atual.

Em contato com a reportagem do Blog do Torcedor, o executivo de futebol da Cobra-Coral, Harlei Menezes, confirmou que nenhum atleta do elenco atual com contrato até o final de 2025 será procurado para renovar.

Entre os nomes que deixam o Arruda estão os do lateral-direito Toty, que encerra sua terceira passagem pelo Tricolor, além do ponta Geovany Soares, que não terá seu empréstimo renovado junto ao Tubarão-SC.

Quem deixa o Santa Cruz ao final de 2025

  • Goleiro - Moisés
  • Zagueiro - Hiago Campelo
  • Lateral-direito - Israel
  • Lateral-direito - Toty
  • Lateral-direito - Yuri Ferraz
  • Lateral-esquerdo - Vinícius Silva
  • Volante - Lucas Bessa
  • Atacante - Geovany Soares
  • Atacante - Adaílson
  • Atacante - Pedro Henrique

Reforços do Santa Cruz para 2026

O Santa Cruz possui seis novidades confirmadas no elenco para o ano de 2026.

São o goleiro Gabriel Souza, ex-Bahia, o zagueiro Ianson, ex-Tombense, o lateral-direito Pedro Costa, do Remo, o lateral-esquerdo Alex Ruan, do Brusque, além do volante Andrey, ex-Athletic e do atacante Robinho, do Botafogo-SP.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No entanto, a principal especulação do mercado do Santa Cruz é a possível ida do meia Patrick Allan, ex-Náutico, ao Tricolor do Arruda. O jogador negocia com a equipe coral. Uma resposta definitiva deve ser dada nos próximos dias.

Para o início de 2026, o Santa Cruz deve contar com um elenco mais "enxuto", já que o time participará apenas do Campeonato Pernambuco e Copa do Brasil no primeiro trimestre.

Caso a negociação de Patrick Allan tenha um desfecho positivo para o Tricolor, outros três atletas devem ser contratados até o início da temporada.

Dois pontas e um centroavante ainda podem ser contratados para fechar a lista de reforços para 2026.

Leia também

Ricardo Rocha fala sobre convite para ser embaixador da SAF do Santa Cruz e projeta 2026
SAF

Ricardo Rocha fala sobre convite para ser embaixador da SAF do Santa Cruz e projeta 2026
SAF do Santa Cruz deve estar 100% concluída nos 4 primeiros meses do ano
Santa Cruz

SAF do Santa Cruz deve estar 100% concluída nos 4 primeiros meses do ano

Compartilhe

Tags