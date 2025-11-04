Lisca revela se recebeu convite do Náutico para assumir o comando da equipe em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atualmente, aos 53 anos, o treinador está longe dos gramados há mais de um ano, desde sua passagem pelo América-MG na Série B do Brasileirão.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, durante o evento CFut, em Fernando de Noronha, o técnico Lisca comentou a recente polêmica envolvendo seu nome em uma das chapas que disputaram a eleição presidencial do Náutico.

Segundo o treinador, a história da chapa que teria negociado com ele não procede. O único contato teria ocorrido no ano passado, antes do retorno de Hélio dos Anjos.

"Eu recebi um convite do Náutico no ano passado, antes do Hélio retornar. O Léo Franco ainda era o executivo. Naquele momento, o Náutico não vinha bem na Série C, mas eu sempre deixei claro: se um dia eu voltar, tem que ser para começar o trabalho desde o início."

Lisca também fez questão de reforçar apoio ao atual momento do clube:

"Esse ano não recebi convite. Esse é o ano do Hélio. Ele está tendo tempo para trabalhar, e isso é fundamental."

Atualmente, Lisca está sem clube desde sua última passagem pelo América-MG, em 2024, durante a disputa da Série B.

Sua última experiência no Recife foi no Sport, onde deixou o comando após apenas quatro jogos, acertando na sequência com o Santos.

"Continuo muito querido no Recife. Tanto que fui convidado para estar aqui no evento", afirmou o treinador.

Congresso de Futebol em Fernando de Noronha

A entrevista ocorreu dentro da programação do Congresso de Futebol, evento que reuniu dirigentes, gestores, técnicos e jornalistas para discutir os rumos do futebol nacional.

Além de Lisca, nomes como Jorginho, Milton Mendes, Lúcio, Ricardo Rocha, Dado Cavalcanti e Roberto Fernandes marcaram presença nas atividades, que reuniram ainda o diretor executivo do Internacional, André Mazzuco, o CEO do Joinville, Felipe Ximenes, e o dono da SAF do Londrina, Guilherme Bellintani.