fechar
Artigo | Notícia

Saudosa linha

Fomos campeões rubro-negros no mesmo ano de 1955, no juvenil bicampeão invicto. Manga, Ney e Odilon; Ziza, Jeca e Nilson; Léo, Almir

Por ARTHUR CARVALHO Publicado em 05/11/2025 às 0:00 | Atualizado em 05/11/2025 às 14:13
Leão do Sport, o "Papai da Cidade"
Leão do Sport, o "Papai da Cidade" - Miguel Falcão

Clique aqui e escute a matéria

Telefonema do meu querido e velho amigo Kramer Pinto, ex-professor de química do União Colégio e Curso, me pedindo que recorde a lendária linha de frente Traçáia, Naninho, Gringo, Soca e Eliézer (Géo). Então, vamos lá, todos trazidos por Gentil Cardoso, quando treinou o Sport, Campeão de 1955: Traçáia, veio de Mato Grosso, era rápido, e tornou-se o maior artilheiro do Sport de todos os tempos.

Bom rapaz, querido da torcida, adorava o Clube. Infelizmente morreu alcoólatra, tendo como inseparáveis colegas de farra, Jaminho, do Náutico, depois Fluminense, onde a imprensa esportiva carioca só o chamava erradamente de Jaiminho, e Vermelho crioulo meia-atacante do Bangu, que depois foi pro Vitória e em seguida, Náutico. Os três, Vermelho, Traçáia e Jaminho, eram vistos constantemente nos bares de Olinda. Vermelho morreu afogado num tanque público da cidade baixa.

Naninho, meia gaúcho, oriundo do Bahia, só chutava com o pé direito e driblava bem. Vi o centroavante Gringo, nos seus 17 anos, atuando pelo escrete sergipano no Campinho da Graça, em Salvador, contra o selecionado baiano. Atuou tão bem que foi contratado pelo Vitória, onde formou uma linha de frente famosa, com Tombinho, (Gringo), Siri, Juvenal e Auréliano. Depois contratado pelo Flamengo, chegou a ser convocado para Seleção Brasileira de 50. Quando surgiu no Sport, ainda "puxava" pela perna esquerda, recém-fraturada. Goleador nato, cabeceava bem.

O jovem meia-esquerda Soca, comprado ao Bonsucesso, controlava com perfeição e lançava em profundidade com a canhotinha. Magro, calmo, discreto, dava estabilidade ao meio campo e ataque rubro-negro. O baixinho ponta-esquerda Eliézer calçava 35 de chuteiras, nunca perdeu escanteio nem pênalti. Ele e o beque Alemão, irmão de Manga, foram os chutes mais fortes do Leão da Ilha.

O time campeão de 1955 formou com: Oswaldo Baliza, vindo do Esquadrão de Aço, Bria, natural de Santo Amaro da Purificação, ídolo da equipe, pela raça que jogava; Pedro Matos, beque central; Osvaldinho, volante, ex-Vasco; Ely, vigoroso centromédio cruzmaltino e Pinheirense, leal half-esquerdo.

Conheci todos pessoalmente, porque joguei no juvenil do Sport à época. Também fomos campeões rubro-negros no mesmo ano de 1955, no juvenil bicampeão invicto. Manga, Ney e Odilon; Ziza, Jeca e Nilson; Léo, Almir, Maninho, Elcy e Toinho.

Arthur Carvalho, sócio Patrimonial do Sport Club do Recife

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Leia também

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Juventude em tempo real
TRANSMISSÃO

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Juventude em tempo real
Sport x CRB pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir e horário da partida
Copa do Brasil Sub-20

Sport x CRB pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir e horário da partida

Compartilhe

Tags