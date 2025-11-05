Sport x CRB pela Copa do Brasil Sub-20: onde assistir e horário da partida
Leão da Ilha venceu a partida de ida por 1 a 0 e joga pelo empate na Ilha do Retiro para garantir a classificação às quartas de final
Sport e CRB irão se enfrentar nesta quinta-feira (06), às 15h00 (horário de Brasília) pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. O confronto será disputado na Ilha do Retiro, no Recife.
Como chegam as equipes
O Sport venceu a primeira partida pelo placar de 1 a 0, com gol de Luiz Henrique, e joga pelo empate para garantir a classificação às quartas de final. A equipe pernambucana eliminou o Sergipe na fase anterior.
Por outro lado, o Galo da Pajuçara garantiu a classificação às oitavas após eliminar o América-RN, nos pênaltis, mas precisa marcar seus primeiros gols durante os 90 minutos para seguir vivo.
Nas quartas de final, a tabela é dividida de acordo com as equipes de melhor campanha na competição.
Portanto, o diagrama seria o seguinte:
- 8ª melhor campanha x 1ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
Onde assistir Sport x CRB sub-20 ao vivo
A partida será transmitida ao vivo, com exclusividade, pelo canal de Youtube TV FPF.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quinta-feira (06/11) – 15h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Copa do Brasil Sub-20 – Oitavas de Final (Jogo de Volta)
- Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)
- Onde Assistir: TV FPF
