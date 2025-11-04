Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Lusos foram derrotados nas últimas três rodadas e são um dos piores times da Champions. Alemães buscam se recompor após goleada sofrida contra o PSG
Benfica e Leverkusen irão se enfrentar em duelo válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida será nesta quarta-feira (05), às 17h00 (Horário de Brasília).
Como chegam as equipes
O Benfica vem de vitória sobre o Vitória de Guimarães, por 3 a 0, em duelo válido pela Liga Portugal. Os Encarnados ainda não pontuaram na Liga dos Campeões e precisam se recompor na competição.
O Leverkusen realiza uma temporada abaixo da média sob o comando de Xabi Alonso. O time alemão também não venceu na competição e foi goleado pelo PSG na rodada anterior, pelo placar de 7 a 2.
Onde assistir Benfica x Leverkusen ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (05/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)
- Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Aursnes, Otamendi, Tomás Araujo e Dahl; Barrenechea e Richard Ríos; Schjelderup, Sudakov e Lukebakio; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.
Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Badé e Quansah; Grimaldo, Aleix García, Echeverri e Arthur Augusto; Poku e Kofane; Schick. Técnico: Kasper Hjulmand