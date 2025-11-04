Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lusos foram derrotados nas últimas três rodadas e são um dos piores times da Champions. Alemães buscam se recompor após goleada sofrida contra o PSG

Benfica e Leverkusen irão se enfrentar em duelo válido pela quarta rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida será nesta quarta-feira (05), às 17h00 (Horário de Brasília).

Como chegam as equipes

O Benfica vem de vitória sobre o Vitória de Guimarães, por 3 a 0, em duelo válido pela Liga Portugal. Os Encarnados ainda não pontuaram na Liga dos Campeões e precisam se recompor na competição.

O Leverkusen realiza uma temporada abaixo da média sob o comando de Xabi Alonso. O time alemão também não venceu na competição e foi goleado pelo PSG na rodada anterior, pelo placar de 7 a 2.

Onde assistir Benfica x Leverkusen ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (05/11) – 17h00 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (05/11) – 17h00 (Horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga)

Liga dos Campeões – Rodada 4 (Fase de Liga) Local: Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal)

Estádio da Luz, em Lisboa (Portugal) Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin; Aursnes, Otamendi, Tomás Araujo e Dahl; Barrenechea e Richard Ríos; Schjelderup, Sudakov e Lukebakio; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Leverkusen: Flekken; Tapsoba, Badé e Quansah; Grimaldo, Aleix García, Echeverri e Arthur Augusto; Poku e Kofane; Schick. Técnico: Kasper Hjulmand