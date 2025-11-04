fechar
Sport | Notícia

Jorginho reafirma título do Flamengo em 87 e diz: "todo respeito ao Sport, mas sou Santa"

Polêmica voltou à tona após ex-jogador afirmar que o clube carioca é o verdadeiro campeão, revelando também que possui simpatia pelo Santa

Por Thiago Seabra Publicado em 04/11/2025 às 14:10
Jorginho, ex-treinador do Vasco
Jorginho, ex-treinador do Vasco - DANIEL RAMALHO/VASCO DA GAMA

O ex-jogador e técnico Jorginho, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, voltou a gerar debate entre os torcedores pernambucanos.

Em entrevista ao jornalista João Victor Amorim, durante o programa Fórum Esportivo, transmitido direto do CFUT Noronha na última segunda-feira (3), o ex-lateral reafirmou que o Flamengo é o verdadeiro campeão brasileiro de 1987.

Jorginho: “É impossível falar que o Sport é campeão”

Questionado sobre o assunto, Jorginho explicou que, apesar do respeito ao torcedor do Sport, ele mantém sua convicção sobre o Flamengo ser o legítimo campeão.

“Eu tenho um carinho especial por todo torcedor do Sport, mas é uma realidade. Eu fui convidado duas vezes para ser treinador, mas aí eu não poderia falar que o Flamengo era o campeão. Isso é impossível”, afirmou.

“O regulamento do campeonato foi mudado no meio do caminho. Não era pra ter o confronto de módulos, e no meio do caminho a coisa aconteceu. Não tem como. O Flamengo não poderia cruzar ali com o Sport. Todo respeito ao torcedor do Sport, mas eu sou Santa”, concluiu.

Congresso de Futebol em Fernando de Noronha

A entrevista ocorreu dentro da programação do Congresso de Futebol, evento que reuniu dirigentes, gestores, técnicos e jornalistas para discutir os rumos do futebol nacional.

Além de Jorginho, nomes como Lisca, Milton Mendes, Lúcio, Ricardo Rocha, Dado Cavalcanti e Roberto Fernandes marcaram presença nas atividades, que reuniram ainda o diretor executivo do Internacional, André Mazzuco, o CEO do Joinville, Felipe Ximenes, e o dono da SAF do Londrina, Guilherme Bellintani.

