Botafogo x Vasco hoje (05/11): onde assistir ao vivo, horário, escalações e arbitragem pelo Brasileirão
Rivais cariocas se enfrentam no Nilton Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao jogo e detalhes do clássico
Botafogo e Vasco duelam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O clássico carioca coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga na próxima Libertadores.
Como chegam as equipes
Botafogo
O time comandado por Davide Ancelotti vem de um empate sem gols com o Mirassol, no último sábado (01).
Com 48 pontos, o Alvinegro ocupa a sexta colocação e tenta ao menos consolidar sua vaga na pré-Libertadores.
Vasco
O Vasco, de Fernando Diniz, perdeu para o São Paulo na rodada passada, quebrando uma sequência de quatro vitórias seguidas.
A equipe ocupa a nona posição, com 42 pontos, e busca reação no clássico para seguir sonhando com a Libertadores.
Onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, com narração de Napoleão de Almeida e comentários de Rafael Oliveira.
A análise de arbitragem fica por conta de Nadine Basttos, com reportagens de Fernanda Arantes, Rafael Morientes e Victor Pozella.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Botafogo (Davide Ancelotti)
- Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Santi Rodríguez, Chris Ramos (Arthur Cabral) e Jeffinho.
Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
- Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Vegetti (David) e Rayan.
Ficha de Arbitragem
- Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)
- Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)
- Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
- Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
- VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)
- AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)
- AVAR 2: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)
Ficha técnica do confronto
- Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
- Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
- Data e horário: 05/11/2025, às 19h30 (de Brasília)
- Transmissão: Amazon Prime Video (Streaming)