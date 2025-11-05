fechar
Botafogo x Vasco hoje (05/11): onde assistir ao vivo, horário, escalações e arbitragem pelo Brasileirão

Rivais cariocas se enfrentam no Nilton Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja onde assistir ao jogo e detalhes do clássico

Por Thiago Seabra Publicado em 05/11/2025 às 10:47
Imagem da bandeira do Botafogo no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Vasco duelam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico carioca coloca frente a frente duas equipes que brigam por uma vaga na próxima Libertadores.

Como chegam as equipes

Botafogo

O time comandado por Davide Ancelotti vem de um empate sem gols com o Mirassol, no último sábado (01).

Com 48 pontos, o Alvinegro ocupa a sexta colocação e tenta ao menos consolidar sua vaga na pré-Libertadores.

Vasco

O Vasco, de Fernando Diniz, perdeu para o São Paulo na rodada passada, quebrando uma sequência de quatro vitórias seguidas.

A equipe ocupa a nona posição, com 42 pontos, e busca reação no clássico para seguir sonhando com a Libertadores.

Onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime Video, com narração de Napoleão de Almeida e comentários de Rafael Oliveira.

A análise de arbitragem fica por conta de Nadine Basttos, com reportagens de Fernanda Arantes, Rafael Morientes e Victor Pozella.

Prováveis escalações

Botafogo (Davide Ancelotti)

  • Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Santi Rodríguez, Chris Ramos (Arthur Cabral) e Jeffinho.

Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

  • Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros (Hugo Moura), Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Andrés Gómez, Vegetti (David) e Rayan.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ)
  • Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ)
  • Assistente 2: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
  • Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
  • VAR: Diego Pombo Lopez (VAR-Fifa/BA)
  • AVAR: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)
  • AVAR 2: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Ficha técnica do confronto

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
  • Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
  • Data e horário: 05/11/2025, às 19h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Amazon Prime Video (Streaming)

