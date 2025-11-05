fechar
Onde assistir | Notícia

Bragantino x Corinthians hoje (05/11): onde assistir ao vivo, horário e escalações

Donos da casa buscam reação no Brasileirão diante do Timão, que tenta manter o bom momento sob comando do treinador Dorival Júnior; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 05/11/2025 às 10:18
Imagem do atacante Memphis Depay, do Corinthians
Imagem do atacante Memphis Depay, do Corinthians - Rodrigo Coca/Corinthians

Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Brasileirão.

O Massa Bruta busca reação após quatro derrotas seguidas, enquanto o Timão tenta manter a boa fase sob o comando de Dorival Júnior.

Como chegam as equipes

Bragantino

O time comandado por Vagner Mancini tenta se reabilitar no campeonato após quatro derrotas consecutivas. A última foi para o Bahia, por 2 a 1.

O Massa Bruta ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos, e quer se afastar da zona de rebaixamento.

O meia Jhon Jhon retorna ao time titular no lugar de Eric Ramires, lesionado.

Leia Também

Corinthians

O Corinthians, de Dorival Júnior, terá os retornos de José Martínez, Raniele e Breno Bidon, que estavam suspensos. A baixa é o goleiro Hugo Souza, lesionado.

O Timão ocupa a 10ª colocação da tabela, com 42 pontos conquistados. Na competição, a equipe vem de três vitórias consecutivas.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O canal pode ser acessado através de pacotes de assinatura na tv fechada ou pela plataforma de streaming da Globoplay.

Prováveis escalações

Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

  • Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.

Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)

  • Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Ficha de Arbitragem

  • Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
  • Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
  • Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
  • Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Ficha técnica

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
  • Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
  • Data e horário: 05/11/2025, às 19h (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere

