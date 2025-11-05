Bragantino x Corinthians hoje (05/11): onde assistir ao vivo, horário e escalações
Donos da casa buscam reação no Brasileirão diante do Timão, que tenta manter o bom momento sob comando do treinador Dorival Júnior; saiba mais
Red Bull Bragantino e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 32ª rodada do Brasileirão.
O Massa Bruta busca reação após quatro derrotas seguidas, enquanto o Timão tenta manter a boa fase sob o comando de Dorival Júnior.
Como chegam as equipes
Bragantino
O time comandado por Vagner Mancini tenta se reabilitar no campeonato após quatro derrotas consecutivas. A última foi para o Bahia, por 2 a 1.
O Massa Bruta ocupa a 14ª colocação, com 36 pontos, e quer se afastar da zona de rebaixamento.
O meia Jhon Jhon retorna ao time titular no lugar de Eric Ramires, lesionado.
Corinthians
O Corinthians, de Dorival Júnior, terá os retornos de José Martínez, Raniele e Breno Bidon, que estavam suspensos. A baixa é o goleiro Hugo Souza, lesionado.
O Timão ocupa a 10ª colocação da tabela, com 42 pontos conquistados. Na competição, a equipe vem de três vitórias consecutivas.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). O canal pode ser acessado através de pacotes de assinatura na tv fechada ou pela plataforma de streaming da Globoplay.
Prováveis escalações
Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
- Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Vanderlan; Gabriel, Juninho Capixaba e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana e Eduardo Sasha.
Corinthians (Técnico: Dorival Júnior)
- Felipe Longo; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Raniele, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.
Ficha de Arbitragem
- Árbitra: Edina Alves Batista (SP)
- Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)
- Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
- Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Ficha técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – 32ª rodada
- Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
- Data e horário: 05/11/2025, às 19h (de Brasília)
- Transmissão: Premiere