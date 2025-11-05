NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (05/11)? Confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Temporada regular da competição avança com a realização de diversas partidas entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de sexta-feira (05).

A quarta-feira (05) será repleta de emoções na NBA 2025/26, com uma rodada recheada de confrontos entre grandes estrelas da liga.

No total, 11 jogos agitam a noite, com destaque para o encontro entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, à meia-noite (horário de Brasília), e o duelo entre Denver Nuggets e Miami Heat, às 23h, reeditando uma das rivalidades recentes dos playoffs.

Principais jogos do dia

Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs

O jogo no Crypto.com Arena promete muitas atenções voltadas para LeBron James e Luka Doncic, que tentam manter o bom início dos Lakers. Do outro lado, o jovem Victor Wembanyama é a principal atração dos Spurs.

Denver Nuggets x Miami Heat

Em Denver, a equipe do Colorado encara o Miami Heat de Bam Adebayo. O time da casa aposta na genialidade de Nikola Jokic.

Confira a lista de partidas desta quarta-feira (05)