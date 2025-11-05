NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (05/11)? Confira
Temporada regular da competição avança com a realização de diversas partidas entre a noite desta quarta-feira e a madrugada de sexta-feira (05).
A quarta-feira (05) será repleta de emoções na NBA 2025/26, com uma rodada recheada de confrontos entre grandes estrelas da liga.
No total, 11 jogos agitam a noite, com destaque para o encontro entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs, à meia-noite (horário de Brasília), e o duelo entre Denver Nuggets e Miami Heat, às 23h, reeditando uma das rivalidades recentes dos playoffs.
Principais jogos do dia
Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs
O jogo no Crypto.com Arena promete muitas atenções voltadas para LeBron James e Luka Doncic, que tentam manter o bom início dos Lakers. Do outro lado, o jovem Victor Wembanyama é a principal atração dos Spurs.
Denver Nuggets x Miami Heat
Em Denver, a equipe do Colorado encara o Miami Heat de Bam Adebayo. O time da casa aposta na genialidade de Nikola Jokic.
Confira a lista de partidas desta quarta-feira (05)
-
21h00 – Cleveland Cavaliers x Philadelphia 76ers – NBA League Pass
-
21h00 – Detroit Pistons x Utah Jazz – NBA League Pass
-
21h00 – Indiana Pacers x Brooklyn Nets – NBA League Pass
-
21h30 – Boston Celtics x Washington Wizards – NBA League Pass
-
21h30 – New York Knicks x Minnesota Timberwolves – ESPN e Disney+
-
22h00 – Memphis Grizzlies x Houston Rockets – NBA League Pass
-
22h30 – Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans – NBA League Pass
-
23h00 – Denver Nuggets x Miami Heat – NBA League Pass
-
00h00 – Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs – ESPN e Disney+
-
00h00 – Portland Trail Blazers x Oklahoma City Thunder – NBA League Pass
-
00h00 – Sacramento Kings x Golden State Warriors – NBA League Pass