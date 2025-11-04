Warriors x Suns: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Derrotada nas duas rodadas anteriores, equipe da Califórnia busca se recompor na NBA. Time de Phoenix venceu seus dois últimos jogos

Nesta quarta-feira (04/11), às 00h00 (horário de Brasília), o Golden State Warriors recebe o Phoenix Suns no Chase Center, em San Francisco, para um confronto de peso entre dois times do Oeste.

Como chegam as equipes

O Warriors chega com campanha de 4-3, mas ainda está invicto em casa nessa temporada. O time tem mostrado força em seu ginásio, porém espera se recompor após sofrer duas derrotas.

O Phoenix Suns tem desempenho mais irregular e entra no duelo com 3-4 no campeonato. O time ainda não venceu fora de casa (0-3) e chega pressionado a reagir.

Onde assistir Warriors x Suns ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming NBA League Pass.

Ficha técnica

Data e Horário: Quarta-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília)

Quarta-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília) Competição: NBA – Temporada Regular

NBA – Temporada Regular Local: Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA)

Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA) Onde Assistir: NBA League Pass

Quintetos iniciais