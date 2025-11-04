fechar
Warriors x Suns: onde assistir ao vivo e horário da partida

Derrotada nas duas rodadas anteriores, equipe da Califórnia busca se recompor na NBA. Time de Phoenix venceu seus dois últimos jogos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 04/11/2025 às 15:52
Jimmy Butler, atleta do Golden State Warriors
Jimmy Butler, atleta do Golden State Warriors - Reprodução/ Golden State Warriors

Nesta quarta-feira (04/11), às 00h00 (horário de Brasília), o Golden State Warriors recebe o Phoenix Suns no Chase Center, em San Francisco, para um confronto de peso entre dois times do Oeste.

Como chegam as equipes

O Warriors chega com campanha de 4-3, mas ainda está invicto em casa nessa temporada. O time tem mostrado força em seu ginásio, porém espera se recompor após sofrer duas derrotas.

O Phoenix Suns tem desempenho mais irregular e entra no duelo com 3-4 no campeonato. O time ainda não venceu fora de casa (0-3) e chega pressionado a reagir.

Onde assistir Warriors x Suns ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming NBA League Pass.

Ficha técnica

  • Data e Horário: Quarta-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA)
  • Onde Assistir: NBA League Pass

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos Warriors: Stephen Curry, Jonathan Kuminga, Jimmy Butler, Dranymond Green e Quinten Prost. Técnico: Steve Kerr.
  • Provável quinteto inicial dos Suns: Devin Booker, Grayson Allen, Ryan Dunn, Royce O'Neale e Mark Williams. Técnico: Jordan Ott.

