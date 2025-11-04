Warriors x Suns: onde assistir ao vivo e horário da partida
Derrotada nas duas rodadas anteriores, equipe da Califórnia busca se recompor na NBA. Time de Phoenix venceu seus dois últimos jogos
Nesta quarta-feira (04/11), às 00h00 (horário de Brasília), o Golden State Warriors recebe o Phoenix Suns no Chase Center, em San Francisco, para um confronto de peso entre dois times do Oeste.
Como chegam as equipes
O Warriors chega com campanha de 4-3, mas ainda está invicto em casa nessa temporada. O time tem mostrado força em seu ginásio, porém espera se recompor após sofrer duas derrotas.
O Phoenix Suns tem desempenho mais irregular e entra no duelo com 3-4 no campeonato. O time ainda não venceu fora de casa (0-3) e chega pressionado a reagir.
Onde assistir Warriors x Suns ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming NBA League Pass.
Ficha técnica
- Data e Horário: Quarta-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular
- Local: Chase Center, em San Francisco (Califórnia - EUA)
- Onde Assistir: NBA League Pass
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Warriors: Stephen Curry, Jonathan Kuminga, Jimmy Butler, Dranymond Green e Quinten Prost. Técnico: Steve Kerr.
- Provável quinteto inicial dos Suns: Devin Booker, Grayson Allen, Ryan Dunn, Royce O'Neale e Mark Williams. Técnico: Jordan Ott.