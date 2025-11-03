NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (03/11)? Confira
Nove partidas serão disputadas entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de terça (04). Destaque vai para o duelo entre Trail Blazers e Lakers
A NBA vai pegar fogo com os jogos desta segunda-feira (03). A data contará com a realização de nove partidas da competição.
A principal partida do dia será o confronto entre Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers. O jogo será disputado às 00h00 (Horário de Brasília).
A noite de NBA terá início com o duelo entre Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves, às 21h00 (Horário de Brasília). No mesmo horário, Los Angeles Clippers e Miami Heat também irão se enfrentar.
Onde assistir a NBA
A competição será transmitida por diversas plataformas. Confira as opções disponíveis para acompanhar a principal liga de basquete do mundo:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Amazon Prime Video (plataforma de streaming)
- NBA League Pass (aplicativo oficial)
Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:
Segunda-feira (03/11)
21h00 – Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves - Disney+
21h00 – Indiana Pacers x Milwaukee Bucks - NBA League Pass
21h30 – Boston Celtics x Utah Jazz - NBA League Pass
22h00 – Houston Rockets x Dallas Mavericks - NBA League Pass
22h00 – Memphis Grizzlies x Detroit Pistons - NBA League Pass
23h00 – Denver Nuggets x Sacramento Kings - NBA League Pass
00h00 – Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers - NBA League Pass
00h30 – Los Angeles Clippers x Miami Heat - Disney+