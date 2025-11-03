fechar
Onde assistir | Notícia

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (03/11)? Confira

Nove partidas serão disputadas entre a noite desta segunda-feira e a madrugada de terça (04). Destaque vai para o duelo entre Trail Blazers e Lakers

Por JC Publicado em 03/11/2025 às 14:14
Logo da NBA
Logo da NBA - Divulgação/ NBA

A NBA vai pegar fogo com os jogos desta segunda-feira (03). A data contará com a realização de nove partidas da competição.

A principal partida do dia será o confronto entre Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers. O jogo será disputado às 00h00 (Horário de Brasília).

A noite de NBA terá início com o duelo entre Brooklyn Nets e Minnesota Timberwolves, às 21h00 (Horário de Brasília). No mesmo horário, Los Angeles Clippers e Miami Heat também irão se enfrentar.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir a NBA

A competição será transmitida por diversas plataformas. Confira as opções disponíveis para acompanhar a principal liga de basquete do mundo:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Amazon Prime Video (plataforma de streaming)
  • NBA League Pass (aplicativo oficial)

Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:

Segunda-feira (03/11)

  • 21h00 – Brooklyn Nets x Minnesota Timberwolves - Disney+

  • 21h00 – Indiana Pacers x Milwaukee Bucks - NBA League Pass

  • 21h30 – Boston Celtics x Utah Jazz - NBA League Pass

  • 22h00 – Houston Rockets x Dallas Mavericks - NBA League Pass

  • 22h00 – Memphis Grizzlies x Detroit Pistons - NBA League Pass

  • 23h00 – Denver Nuggets x Sacramento Kings - NBA League Pass

  • 00h00 – Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers - NBA League Pass

  • 00h30 – Los Angeles Clippers x Miami Heat - Disney+

Leia também

Classificação NBA atualizada: confira a tabela completa
NBA

Classificação NBA atualizada: confira a tabela completa
NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (31/10)? Confira
NBA

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (31/10)? Confira

Compartilhe

Tags