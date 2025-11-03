fechar
Trail Blazers x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Equipe de Portland vem de três vitórias e busca aproveitar o mando de campo contra equipe da Califórnia, que possui a mesma sequência positiva

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/11/2025 às 16:44
LeBron James e Doncic são os principais nomes do Los Angeles Lakers
LeBron James e Doncic são os principais nomes do Los Angeles Lakers - Divulgação/Lakers

Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta terça-feira (04), às 00h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. O confronto será disputado no Moda Center, em Portland.

Como chegam as equipes

O Portland inicia o duelo com campanha de 4 vitórias e 2 derrotas nesta temporada. O time vem de sequência positiva e mostrou força defensiva, especialmente em roubos de bola, com média de 12 por jogo.

Os Lakers chegam com 5 vitórias e 2 derrotas na temporada. A equipe conta com o retorno de Luka Doncic, que vem apresentando números impressionantes — mas ainda lida com a lesão de LeBron James.

Onde assistir Trail Blazers x Lakers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming NBA League Pass.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular
  • Local: Moda Center, em Portland (Oregon - EUA)
  • Onde Assistir: NBA League Pass

Quintetos iniciais

  • Provável quinteto inicial dos Trail Blazers: Camara, Avdija, Clingan, Sharpe e Holiday. Técnico: Chauncey Billups.
  • Provável quinteto inicial dos Lakers: Vanderbilt, Hachimura, Ayton, Reaves e LaRavia. Técnico: J.J. Redick.

