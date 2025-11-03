Trail Blazers x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe de Portland vem de três vitórias e busca aproveitar o mando de campo contra equipe da Califórnia, que possui a mesma sequência positiva

Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta terça-feira (04), às 00h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. O confronto será disputado no Moda Center, em Portland.

Como chegam as equipes

O Portland inicia o duelo com campanha de 4 vitórias e 2 derrotas nesta temporada. O time vem de sequência positiva e mostrou força defensiva, especialmente em roubos de bola, com média de 12 por jogo.

Os Lakers chegam com 5 vitórias e 2 derrotas na temporada. A equipe conta com o retorno de Luka Doncic, que vem apresentando números impressionantes — mas ainda lida com a lesão de LeBron James.

Onde assistir Trail Blazers x Lakers ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming NBA League Pass.

Ficha técnica

Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília)

Terça-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília) Competição: NBA – Temporada Regular

NBA – Temporada Regular Local: Moda Center, em Portland (Oregon - EUA)

Moda Center, em Portland (Oregon - EUA) Onde Assistir: NBA League Pass

Quintetos iniciais