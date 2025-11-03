Trail Blazers x Lakers: onde assistir ao vivo e horário da partida
Equipe de Portland vem de três vitórias e busca aproveitar o mando de campo contra equipe da Califórnia, que possui a mesma sequência positiva
Portland Trail Blazers e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta terça-feira (04), às 00h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela temporada regular da NBA. O confronto será disputado no Moda Center, em Portland.
Como chegam as equipes
O Portland inicia o duelo com campanha de 4 vitórias e 2 derrotas nesta temporada. O time vem de sequência positiva e mostrou força defensiva, especialmente em roubos de bola, com média de 12 por jogo.
Os Lakers chegam com 5 vitórias e 2 derrotas na temporada. A equipe conta com o retorno de Luka Doncic, que vem apresentando números impressionantes — mas ainda lida com a lesão de LeBron James.
Onde assistir Trail Blazers x Lakers ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming NBA League Pass.
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (04/11) – 00h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular
- Local: Moda Center, em Portland (Oregon - EUA)
- Onde Assistir: NBA League Pass
Quintetos iniciais
- Provável quinteto inicial dos Trail Blazers: Camara, Avdija, Clingan, Sharpe e Holiday. Técnico: Chauncey Billups.
- Provável quinteto inicial dos Lakers: Vanderbilt, Hachimura, Ayton, Reaves e LaRavia. Técnico: J.J. Redick.