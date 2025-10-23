Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação por esquema ilegal de apostas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O armador Terry Rozier, do Miami Heat, e Chauncey Billups, hall da fama da NBA e técnico do Portland Trail Blazers, foram presos na manhã desta quinta-feira (23), nos Estados Unidos, por esquema ilegal de apostas. A operação foi conduzida pelo Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos (FBI).

Rozier foi detido em Orlando, na Flórida, onde sua equipe enfrentou o Magic nessa quarta-feira. Já Billups, que comandou o Trail Blazers em derrota diante do Minnesota Timberwolves em Portland, foi detido no Estado de Oregon também na quarta.

O ala do Miami Heat já estava sob investigação do FBI desde 2023. De acordo com a ESPN, 30 apostas foram feitas em eventos relacionados ao jogador naquele ano, todas por um mesmo indivíduo. À época, Rozier defendia o Charlotte Hornets e precisou deixar a quadra contra o New Orleans Pelicans após dez minutos. Com isso, o apostador teve um retorno positivo em todos os investimentos.

A liga também já havia investigado Rozier, mas não conseguiu determinar que o atleta seria culpado pelo envolvimento no esquema ilegal de apostas.

Já Billups, que iniciou sua quinta temporada como técnico da NBA, foi detido sob suspeita de ter envolvimento com operações de pôquer comandadas por organizações mafiosas. Como jogador, foi campeão da liga em 2004 com o Detroit Pistons.

Além deles, outros seis indivíduos estão sendo processados em investigação conduzida pelo FBI. Tanto Miami Heat quanto Portland Trail Blazers não se posicionaram em relação às prisões de seus profissionais até a publicação desta matéria.