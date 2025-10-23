NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (23/10)? Confira
Terceiro dia de temporada regular reúne dois jogos da competição. Atual vice-campeão, Indiana Pacers realiza sua estreia no torneio
A NBA dá sequência aos seus primeiros jogos nesta terça-feira (23). A liga promoverá grandes emoções com o início da nova temporada da principal competição de basquete do mundo.
O principal jogo do dia marca a estreia do vice-campeão da competição, Indiana Pacers, que recebe o Oklahoma City Thunder. A partida será disputada às 20h30 (horário de Brasília).
O outro jogo do dia reúne Golden State Warriors e Denver Nuggets, em encontro que marca o duelo entre os craques Stephen Curry e Nikola Jokic. A partida será disputada às 23h00.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Os fãs de basquete já se preparam para os duelos da próxima sexta-feira (24), que será um dia repleto de partidas válidas pela competição.
Onde assistir os próximos jogos da NBA 2025-26:
Quinta-feira (23/10)
- 20h30 – Pacers x Thunder – ESPN e Disney+
- 23h00 – Warriors x Nuggets – ESPN e Disney+
Sexta-feira (24/10)
-
19h30 – Milwaukee Bucks x Toronto Raptors - NBA League Pass
-
20h00 – Atlanta Hawks x Orlando Magic - NBA League Pass
-
20h30 – Cleveland Cavaliers x Brooklyn Nets - NBA League Pass
-
20h30 – Boston Celtics x New York Knicks - Amazon Prime e NBA League Pass
-
21h00 – Detroit Pistons x Houston Rockets - NBA League Pass
-
21h00 – Miami Heat x Memphis Grizzlies - NBA League Pass
-
21h00 – San Antonio Spurs x New Orleans Pelicans - NBA League Pass
-
21h30 – Washington Wizards x Dallas Mavericks - NBA League Pass
-
23h00 – Minnesota Timberwolves x Los Angeles Lakers - Amazon Prime e NBA League Pass
-
23h00 – Golden State Warriors x Portland Trail Blazers - NBA League Pass
-
23h00 – Utah Jazz x Sacramento Kings - NBA League Pass
-
23h30 – Phoenix Suns x Los Angeles Clippers - NBA League Pass