Outros Esportes | Notícia

NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (22/10)? Confira

12 partidas apimentam o segundo dia de competições na temporada regular. Principal liga de basquete do mundo será disputada até junho de 2026

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/10/2025 às 7:00
Logo da NBA
Logo da NBA - Divulgação/ NBA

A NBA dá sequência aos seus primeiros jogos nesta terça-feira (22). A liga promoverá grandes emoções com o início da nova temporada da principal competição de basquete do mundo.

Entre os grandes confrontos do dia, destacam-se os duelos entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. De um lado, Luka Doncic e Kyrie Irving, do outro, o fenômeno Victor Wembanyama.

Outro jogo que promete muitas emoções é o duelo entre Boston Celtics x Philadelphia 76ers. O Celtics, de Jayson Tatum e Jaylen Brown, mede forças contra o 76ers de Joel Embiid e companhia. O duelo pode antecipar um confronto direto pelos primeiros lugares do Leste.

Onde assistir os primeiros jogos da NBA 2025-26

Quarta-feira (22/10):

  • 20h00 – Knicks x Cavaliers – ESPN2 e Disney+
  • 20h00 – Magic x Heat – NBA League Pass
  • 20h00 – Hornets x Nets – NBA League Pass
  • 20h30 – Celtics x 76ers – NBA League Pass
  • 20h30 – Hawks x Raptors – NBA League Pass
  • 21h00 – Bucks x Wizards – NBA League Pass
  • 21h00 – Bulls x Pistons – NBA League Pass
  • 21h00 – Grizzlies x Pelicans – NBA League Pass
  • 22h00 – Jazz x Clippers – NBA League Pass
  • 22h30 – Mavericks x Spurs – ESPN2 e Disney+
  • 23h00 – Trail Blazers x Timberwolves – NBA League Pass
  • 23h00 – Suns x Kings – NBA League Pass

