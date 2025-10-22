NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (22/10)? Confira
12 partidas apimentam o segundo dia de competições na temporada regular. Principal liga de basquete do mundo será disputada até junho de 2026
A NBA dá sequência aos seus primeiros jogos nesta terça-feira (22). A liga promoverá grandes emoções com o início da nova temporada da principal competição de basquete do mundo.
Entre os grandes confrontos do dia, destacam-se os duelos entre Dallas Mavericks e San Antonio Spurs. De um lado, Luka Doncic e Kyrie Irving, do outro, o fenômeno Victor Wembanyama.
Outro jogo que promete muitas emoções é o duelo entre Boston Celtics x Philadelphia 76ers. O Celtics, de Jayson Tatum e Jaylen Brown, mede forças contra o 76ers de Joel Embiid e companhia. O duelo pode antecipar um confronto direto pelos primeiros lugares do Leste.
Onde assistir os primeiros jogos da NBA 2025-26
Quarta-feira (22/10):
- 20h00 – Knicks x Cavaliers – ESPN2 e Disney+
- 20h00 – Magic x Heat – NBA League Pass
- 20h00 – Hornets x Nets – NBA League Pass
- 20h30 – Celtics x 76ers – NBA League Pass
- 20h30 – Hawks x Raptors – NBA League Pass
- 21h00 – Bucks x Wizards – NBA League Pass
- 21h00 – Bulls x Pistons – NBA League Pass
- 21h00 – Grizzlies x Pelicans – NBA League Pass
- 22h00 – Jazz x Clippers – NBA League Pass
- 22h30 – Mavericks x Spurs – ESPN2 e Disney+
- 23h00 – Trail Blazers x Timberwolves – NBA League Pass
- 23h00 – Suns x Kings – NBA League Pass