NBA: Onde assistir ao vivo os jogos de hoje (21/10)? Confira
Duas partidas marcam a data de inauguração da competição. Atual campeão, Oklahoma City Thunder entra em quadra, além do estrelado Los Angeles Lakers
A NBA está de volta! Nesta terça-feira (21), a bola laranja volta a subir com o início da nova temporada da principal competição de basquete do mundo.
Atual campeão da competição, o Oklahoma City Thunder encara o Houston Rockets, em duelo que marca o início da temporada regular. O confronto será disputado às 20h00 (Horário de Brasília).
Enquanto o Thunder manteve a base vencedora da competição, os texanos contam com a estreia da estrela Kevin Durant.
Para fechar o primeiro dia de partidas, o Los Angeles Lakers irá encarar o Golden State Warriors, em partida que será disputada às 23h00 (horário de Brasília).
LeBron James está fora da partida devido a uma dor no ciático. No entanto, outros nomes conhecidos, como Luka Doncic e Jimmy Butler, estarão em quadra.
Onde assistir os primeiros jogos da NBA 2025-26
Terça-feira (21/10):
- 20h00 – OKC x Rockets – Prime Video
- 23h00 – Lakers x Warriors – ESPN2 e Disney+
Quarta-feira (22/10:
- 20h00 – Knicks x Cavaliers – ESPN2 e Disney+
- 20h00 – Magic x Heat – NBA League Pass
- 20h00 – Hornets x Nets – NBA League Pass
- 20h30 – Celtics x 76ers – NBA League Pass
- 20h30 – Hawks x Raptors – NBA League Pass
- 21h00 – Bucks x Wizards – NBA League Pass
- 21h00 – Bulls x Pistons – NBA League Pass
- 21h00 – Grizzlies x Pelicans – NBA League Pass
- 22h00 – Jazz x Clippers – NBA League Pass
- 22h30 – Mavericks x Spurs – ESPN2 e Disney+
- 23h00 – Trail Blazers x Timberwolves – NBA League Pass
- 23h00 – Suns x Kings – NBA League Pass