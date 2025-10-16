fechar
NBA 2025-26: Saiba quando começa a competição e onde assistir ao vivo:

Competição, que contará com 30 clubes, tem o Oklahoma City Thunder como atual campeão. Finais do torneio serão disputadas em junho de 2026

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/10/2025 às 12:21
Troféu da NBA
Troféu da NBA - Reprodução/ NBA

A temporada oficial da NBA 2025-26 está prestes a começar e todos os 30 clubes já estão na expectativa para a realização de uma boa competição.

A competição irá começar com uma partida do atual campeão, Oklahoma City Thunder, que encara o Houston Rockets, em casa.

Quando começa a NBA 2025-26?

A temporada 2025-26 da NBA está marcada para começar no dia 21 de outubro (terça-feira), com a abertura oficial da fase regular. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília).

Além da estreia do vencedor da competição, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentarão no mesmo dia, às 23h00 (Horário de Brasília), para fechar o primeiro dia de partidas da NBA.

Confira o calendário da NBA

  • Fase regular da NBA: 21 de outubro de 2025 a 12 de abril de 2026
  • NBA Cup: 31 de outubro e 16 de dezembro de 2025.
  • Torneio de play-in: 14 e 17 de abril de 2026
  • Playoffs: 18 de abril.
  • Finais da NBA: 4 de junho de 2026
  • Possível Game 7: 21 de junho de 2026.

Onde assistir a NBA

A competição será transmitida por diversas plataformas. Confira as opções disponíveis para acompanhar a principal liga de basquete do mundo:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Amazon Prime Video (plataforma de streaming)
  • NBA League Pass (aplicativo oficial)

