NBA 2025-26: Saiba quando começa a competição e onde assistir ao vivo:
Competição, que contará com 30 clubes, tem o Oklahoma City Thunder como atual campeão. Finais do torneio serão disputadas em junho de 2026
A temporada oficial da NBA 2025-26 está prestes a começar e todos os 30 clubes já estão na expectativa para a realização de uma boa competição.
A competição irá começar com uma partida do atual campeão, Oklahoma City Thunder, que encara o Houston Rockets, em casa.
Quando começa a NBA 2025-26?
A temporada 2025-26 da NBA está marcada para começar no dia 21 de outubro (terça-feira), com a abertura oficial da fase regular. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília).
Além da estreia do vencedor da competição, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentarão no mesmo dia, às 23h00 (Horário de Brasília), para fechar o primeiro dia de partidas da NBA.
Confira o calendário da NBA
- Fase regular da NBA: 21 de outubro de 2025 a 12 de abril de 2026
- NBA Cup: 31 de outubro e 16 de dezembro de 2025.
- Torneio de play-in: 14 e 17 de abril de 2026
- Playoffs: 18 de abril.
- Finais da NBA: 4 de junho de 2026
- Possível Game 7: 21 de junho de 2026.
Onde assistir a NBA
A competição será transmitida por diversas plataformas. Confira as opções disponíveis para acompanhar a principal liga de basquete do mundo:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Amazon Prime Video (plataforma de streaming)
- NBA League Pass (aplicativo oficial)