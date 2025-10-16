NBA 2025-26: Saiba quando começa a competição e onde assistir ao vivo:

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Competição, que contará com 30 clubes, tem o Oklahoma City Thunder como atual campeão. Finais do torneio serão disputadas em junho de 2026

A temporada oficial da NBA 2025-26 está prestes a começar e todos os 30 clubes já estão na expectativa para a realização de uma boa competição.

A competição irá começar com uma partida do atual campeão, Oklahoma City Thunder, que encara o Houston Rockets, em casa.

Quando começa a NBA 2025-26?

A temporada 2025-26 da NBA está marcada para começar no dia 21 de outubro (terça-feira), com a abertura oficial da fase regular. O jogo será às 20h30 (horário de Brasília).

Além da estreia do vencedor da competição, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentarão no mesmo dia, às 23h00 (Horário de Brasília), para fechar o primeiro dia de partidas da NBA.

Confira o calendário da NBA

Fase regular da NBA: 21 de outubro de 2025 a 12 de abril de 2026



21 de outubro de 2025 a 12 de abril de 2026 NBA Cup: 31 de outubro e 16 de dezembro de 2025.



31 de outubro e 16 de dezembro de 2025. Torneio de play-in: 14 e 17 de abril de 2026

14 e 17 de abril de 2026 Playoffs: 18 de abril.



18 de abril. Finais da NBA: 4 de junho de 2026

4 de junho de 2026 Possível Game 7: 21 de junho de 2026.

Onde assistir a NBA

A competição será transmitida por diversas plataformas. Confira as opções disponíveis para acompanhar a principal liga de basquete do mundo: