Onde assistir | Notícia

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida

Time estrelado, que conta com LeBron James e Luka Doncic, estreia na competição diante de sua torcida, em duelo contra equipe de Stephen Curry

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/10/2025 às 13:05
Troféu da NBA
Troféu da NBA - Reprodução/ NBA

A NBA está de volta! Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentam nesta terça-feira (21), às 23h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Como chegam as equipes

Os Lakers iniciam a temporada com mudanças significativas. O astro LeBron James está fora da abertura por lesão, segundo portais norte-americanos. 

Para suprir essa ausência, o time aposta no recém-contratado Luka Doncic como principal referência ofensiva e liderança de elenco. 

Do outro lado, os Warriors chegam com parte da base que já venceu campeonatos, com jogadores como Stephen Curry, Draymond Green e o reforço Jimmy Butler, além de outros nomes de peso.

Onde assistir Los Angeles Lakers x Golden State Warriors ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN 2 (TV por assinatura
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 23h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 1)
  • Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles (Califórnia)
  • Onde Assistir: ESPN 2 e Disney+

 

