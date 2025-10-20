Los Angeles Lakers x Golden State Warriors: onde assistir ao vivo e horário da partida
Time estrelado, que conta com LeBron James e Luka Doncic, estreia na competição diante de sua torcida, em duelo contra equipe de Stephen Curry
A NBA está de volta! Los Angeles Lakers e Golden State Warriors se enfrentam nesta terça-feira (21), às 23h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Crypto.com Arena, em Los Angeles.
Como chegam as equipes
Os Lakers iniciam a temporada com mudanças significativas. O astro LeBron James está fora da abertura por lesão, segundo portais norte-americanos.
Para suprir essa ausência, o time aposta no recém-contratado Luka Doncic como principal referência ofensiva e liderança de elenco.
Do outro lado, os Warriors chegam com parte da base que já venceu campeonatos, com jogadores como Stephen Curry, Draymond Green e o reforço Jimmy Butler, além de outros nomes de peso.
Onde assistir Los Angeles Lakers x Golden State Warriors ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN 2 (TV por assinatura
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: Terça-feira (21/10) – 23h00 (Horário de Brasília)
- Competição: NBA – Temporada Regular (Rodada 1)
- Local: Crypto.com Arena, em Los Angeles (Califórnia)
- Onde Assistir: ESPN 2 e Disney+