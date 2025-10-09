fechar
NBA ao vivo: Onde assistir os jogos da pré-temporada hoje (09/10)

Quatro partidas serão disputadas nesta quinta-feira. Equipes seguem em fase de testes para a temporada regular, que terá início no dia 21 de outubro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/10/2025 às 13:20
Troféu da NBA
Troféu da NBA - Reprodução/ NBA

Os fãs da bola laranja terão dia agitado nesta quinta-feira. Várias equipes da NBA entram em quadra para mais uma rodada de amistosos da pré-temporada 2025-26.

O principal jogo do dia reúne o atual campeão da competição, Oklahoma City Thunder, que entra em quadra para encarar o Charlotte Hornets, às 21h00 (horário de Brasília).

A primeira partida do dia terá a presença de New York Knicks e Minnesota Timberwolves, que se enfrentam às 20h30. Além disso, se enfrentarão os seguintes times: Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks x Detroit Pistons.

Onde assistir todos os jogos dessa quinta-feira (08/10)

  • 20h30 – New York Knicks x Minnesota Timberwolves - NBA League Pass
  • 21h00 – Chicago Bulls x Cleveland Cavaliers - NBA League Pass
  • 21h00 – Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets - NBA League Pass
  • 21h00 – Milwaukee Bucks x Detroit Pistons - NBA League Pass

Quando começa a NBA?

A temporada regular da NBA 2025-26 terá início em 21 de outubro de 2025 e se encerrará em 4 de junho de 2026. Um possível jogo 7 seria realizado no dia 21 de junho.

Serão 30 times n competição, cada um entrando em quadra 82 vezes na temporada regular.

