NBA ao vivo: Onde assistir os jogos da pré-temporada hoje (08/10)
Cinco partidas serão disputadas nesta quarta-feira (08), pela fase de testes para a competição, que terá início no dia 21 de outubro
Esta quarta-feira promete ser agitada para os fãs de basquete. Dez equipes da NBA entram em quadra para mais uma rodada de amistosos da pré-temporada 2025-26.
É momento de ajustes e testes de elenco nos primeiros confrontos antes do início da temporada oficial.
O principal jogo do dia reúne o Golden State Warriors, de Stephen Curry, que entra em quadra para encarar o Portland Trail Blazers, às 23h00 (horário de Brasília), em jogo que fecha a noite de amistosos.
A primeira partida do dia reúne Miami Heat e San Antonio Spurs, às 20h30. Além disso, se enfrentarão os seguintes times: Houston Rockets x Utah Jazz; Sacramento Kings e Toronto Raptors; Memphis Grizzlies e Boston Celtics.
Onde assistir todos os jogos dessa segunda-feira (08/10)
- 20h30 – Miami Heat x San Antonio Spurs - NBA League Pass
- 21h00 – Utah Jazz x Houston Rockets - NBA League Pass
- 21h00 – Boston Celtics x Memphis Grizzlies - NBA League Pass
- 23h00 – Portland Trail Blazers x Golden State Warriors - NBA League Pass
- 23h00 – Toronto Raptors x Sacramento Kings - Amazon Prime Video
Quando começa a NBA?
A temporada regular da NBA 2025-26 terá início em 21 de outubro de 2025 e se encerrará em 4 de junho de 2026.