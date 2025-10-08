fechar
Onde assistir | Notícia

NBA ao vivo: Onde assistir os jogos da pré-temporada hoje (08/10)

Cinco partidas serão disputadas nesta quarta-feira (08), pela fase de testes para a competição, que terá início no dia 21 de outubro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/10/2025 às 12:33
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors
Stephen Curry e Gary Payton II, jogadores do Golden State Warriors - Reprodução/ Golden State Warriors

Esta quarta-feira promete ser agitada para os fãs de basquete. Dez equipes da NBA entram em quadra para mais uma rodada de amistosos da pré-temporada 2025-26.

É momento de ajustes e testes de elenco nos primeiros confrontos antes do início da temporada oficial.

O principal jogo do dia reúne o Golden State Warriors, de Stephen Curry, que entra em quadra para encarar o Portland Trail Blazers, às 23h00 (horário de Brasília), em jogo que fecha a noite de amistosos.

A primeira partida do dia reúne Miami Heat e San Antonio Spurs, às 20h30. Além disso, se enfrentarão os seguintes times: Houston Rockets x Utah Jazz; Sacramento Kings e Toronto Raptors; Memphis Grizzlies e Boston Celtics.

Leia Também

Onde assistir todos os jogos dessa segunda-feira (08/10)

  • 20h30 – Miami Heat x San Antonio Spurs - NBA League Pass
  • 21h00 – Utah Jazz x Houston Rockets - NBA League Pass
  • 21h00 – Boston Celtics x Memphis Grizzlies - NBA League Pass
  • 23h00 – Portland Trail Blazers x Golden State Warriors - NBA League Pass
  • 23h00 – Toronto Raptors x Sacramento Kings - Amazon Prime Video

Quando começa a NBA?

A temporada regular da NBA 2025-26 terá início em 21 de outubro de 2025 e se encerrará em 4 de junho de 2026.

