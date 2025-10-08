fechar
Futebol | Notícia

Dia do Nordestino: Qual é o maior clube do Nordeste? Vote e participe da enquete!

No Dia do Nordestino, celebramos a força e a cultura do povo da região. No cenário do futebol da região, o Blog do Torcedor lança a pergunta polêmica

Por Robert Sarmento Publicado em 08/10/2025 às 12:18
Paulo Sérgio, Thiago Galhardo e Lucas Lima
Paulo Sérgio, Thiago Galhardo e Lucas Lima - Gabriel França/Náutico, Evelyn Victoria/Santa Cruz e Paulo Paiva/Sport

O Dia do Nordestino, comemorado em 08 de outubro, é uma data dedicada a exaltar a cultura, a resistência e a alegria de um povo que carrega no peito o amor pela sua terra - o bairrismo.

A data foi criada em homenagem ao nascimento de Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, poeta cearense que retratou por meio de versos o sertão e as lutas diárias

Leia Também

Na música, literatura, culinária e fé, a celebração mostra a força de uma das regiões mais ricas culturalmente do Brasil. No âmbito do futebol, o povo é um dos mais apaixonados do mundo!

Leia também: veja novo formato da Copa do Nordeste e times classificados

Clubes como Sport, Bahia, Fortaleza, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Vitória são símbolos não apenas de suas cidades, mas de todo um povo que vibra, sofre e se orgulha de todas as suas cores.

Gabriel França/Náutico, Evelyn Victoria/Santa Cruz e Paulo Paiva/Sport
Paulo Sérgio, Thiago Galhardo e Lucas Lima - Gabriel França/Náutico, Evelyn Victoria/Santa Cruz e Paulo Paiva/Sport

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Os estádios lotados, as rivalidades históricas e torcidas apaixonadas se espalham por todo o país. Diante disso, lançamos uma enquete: Qual é o maior clube de futebol do Nordeste?

Enquete: Qual o maior time do Nordeste? Vote e participe!

Os internautas podem votar entre os principais times da região. A votação está aberta - e a porcetagem do resultado é divulgada em tempo real. Defina o seu critério e escolha!

  • Bahia;
  • Sport;
  • Fortaleza;
  • Ceará;
  • Náutico;
  • Santa Cruz;
  • Vitória;
  • CSA;
  • CRB;
  • Sampaio Corrêa;
  • Outro clube.

Leia também

A força de uma região tecnológica que impulsiona a inovação
INOVAÇÃO

A força de uma região tecnológica que impulsiona a inovação
Dia do Nordestino: mercado imobiliário bilionário e números recordes são exemplos do Nordeste para o Brasil
DIA DO NORDESTINO 2025

Dia do Nordestino: mercado imobiliário bilionário e números recordes são exemplos do Nordeste para o Brasil

Compartilhe

Tags