Dia do Nordestino: Qual é o maior clube do Nordeste? Vote e participe da enquete!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

No Dia do Nordestino, celebramos a força e a cultura do povo da região. No cenário do futebol da região, o Blog do Torcedor lança a pergunta polêmica

O Dia do Nordestino, comemorado em 08 de outubro, é uma data dedicada a exaltar a cultura, a resistência e a alegria de um povo que carrega no peito o amor pela sua terra - o bairrismo.

A data foi criada em homenagem ao nascimento de Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré, poeta cearense que retratou por meio de versos o sertão e as lutas diárias

Leia Também Dia do Nordestino: O sol do desenvolvimento nasce no Nordeste

Na música, literatura, culinária e fé, a celebração mostra a força de uma das regiões mais ricas culturalmente do Brasil. No âmbito do futebol, o povo é um dos mais apaixonados do mundo!

Leia também: veja novo formato da Copa do Nordeste e times classificados

Clubes como Sport, Bahia, Fortaleza, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Vitória são símbolos não apenas de suas cidades, mas de todo um povo que vibra, sofre e se orgulha de todas as suas cores.

Paulo Sérgio, Thiago Galhardo e Lucas Lima - Gabriel França/Náutico, Evelyn Victoria/Santa Cruz e Paulo Paiva/Sport

Os estádios lotados, as rivalidades históricas e torcidas apaixonadas se espalham por todo o país. Diante disso, lançamos uma enquete: Qual é o maior clube de futebol do Nordeste?

Enquete: Qual o maior time do Nordeste? Vote e participe!

Os internautas podem votar entre os principais times da região. A votação está aberta - e a porcetagem do resultado é divulgada em tempo real. Defina o seu critério e escolha!