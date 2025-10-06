NBA ao vivo: Onde assistir os jogos da pré-temporada hoje (06/10)
Quatro partidas apimentam a fase de testes para a temporada regular da principal competição de basquete. Atual campeão, Thunder entra em quadra
A segunda-feira promete ser agitada para os fãs de basquete. Diversas equipes da NBA entram em quadra para mais uma rodada de amistosos da pré-temporada 2025-26.
É momento de ajustes, testes de elenco e calor nos primeiros confrontos reais antes do início oficial da temporada.
O principal jogo do dia reúne o atual campeão, Oklahoma City Thunder, que entra em quadra para encarar o Dallas Mavericks, às 21h30 (horário de Brasília), na casa do time do Texas.
A primeira partida do dia reúne Milwaukee Bucks e Miami Heat, às 20h30. Outro jogo importante reunirá Denver Nuggets, com a presença do destaque Nikola Jokic e Toronto Raptors.
Onde assistir todos os jogos dessa segunda-feira (06/10)
- 20h30 – Milwaukee Bucks x Miami Heat - Amazon Prime Video
- 21h00 – Atlanta Hawks x Houston Rockets - NBA League Pass
- 21h00 – Detroit Pistons x Memphis Grizzlies - NBA League Pass
- 21h00 – Loong Lions (China) x San Antonio Spurs - NBA League Pass
- 21h30 – Oklahoma City Thunder x Dallas Mavericks - NBA League Pass
- 23h00 – Denver Nuggets x Toronto Raptors - Amazon Prime Video
Quando começa a NBA?
A temporada regular da NBA 2025-26 terá início em 21 de outubro de 2025 e se encerrará em 4 de junho de 2026.