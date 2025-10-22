fechar
Tabela da Superliga Masculina de Vôlei 2025/26: veja a classificação atualizada

A fase classificatória da Superliga é em turno e returno; os oito melhores vão aos playoffs e os dois últimos caem para a Série B.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/10/2025 às 12:05
Imagem dos jogadores do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina 2024-25
Imagem dos jogadores do Sada Cruzeiro na Superliga Masculina 2024-25 - Sada Cruzeiro / CBV

A Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 reúne 12 equipes em disputa pelo título, com a temporada indo de outubro de 2025 a maio de 2026.

A fase classificatória é em turno e returno, e os oito melhores avançam aos playoffs, que incluem quartas de final, semifinais e a decisão marcada para 10 de maio. Os dois últimos colocados caem para a Série B.

O Sada Cruzeiro é o atual campeão e busca seu 11º título, enquanto o Minas, com sete conquistas, também figura entre os favoritos.

A pontuação segue o sistema tradicional: vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 vale 3 pontos, vitória por 3 a 2 dá 2 pontos ao vencedor e 1 ao perdedor.

Tabela da Superliga Masculina 2025/26

  1. Cruzeiro – 3 pontos
  2. JF Vôlei – 0 ponto
  3. Minas – 0 ponto
  4. Campinas – 0 ponto
  5. Sesi Bauru – 0 ponto
  6. Praia Clube – 0 ponto
  7. Joinville – 0 ponto
  8. Suzano – 0 ponto
  9. Guarulhos – 0 ponto
  10. São José – 0 ponto
  11. Goiás – 0 ponto
  12. Monte Carmelo – 0 ponto

Resultados da primeira rodada da Superliga

Rodada 1

  • Cruzeiro Vôlei 3 x 1 JF Vôlei – 25/20, 25/22, 24/26 e 25/21
  • 22 de outubro (qua) – 21h: Suzano x São José – Arena Suzano, Suzano-SP
  • 23 de outubro (qui) – 18h30: Sesi Bauru x Joinville – Arena Paulo Skaf, Bauru-SP
  • 23 de outubro (qui) – 18h30: Guarulhos x Minas – Ginásio da Ponte Grande, Guarulhos-SP
  • 23 de outubro (qui) – 21h: Campinas x Monte Carmelo – Ginásio do Taquaral, Campinas-SP
  • 24 de outubro (sex) – 18h30: Goiás x Praia Clube – Ginásio Rio Vermelho, Goiânia-GO

