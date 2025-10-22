fechar
Volei | Notícia

Suzano x São José na Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário

O São José chega entrosado após boa campanha no Paulista, enquanto o Suzano, vice estadual, aposta na força da torcida para estrear com vitória.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/10/2025 às 11:45
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga
Imagem dos jogadores do Suzano Vôlei reunidos na Superliga - Suzano Vôlei / CBV

O Vôlei São José estreia na Superliga Masculina 2025/26 nesta quarta-feira (22). A primeira partida será contra o Suzano, às 21h (horário de Brasília), na Arena Suzano.

Como chegam as equipes?

O São José vem de boa campanha no Campeonato Paulista, onde chegou à semifinal, e chega mais entrosado e preparado, segundo o técnico Flávio Tavares.

O Suzano foi vice-campeão paulista e venceu o São José no estadual por 3 a 1. Com bom histórico recente e o apoio da torcida, busca começar a Superliga com vitória em casa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre São José e Suzano contará com transmissão ao vivo do canal fechado do Sportv 2.

Ficha de jogo

  • Competição: Superliga Masculina 2025/26 – 1ª rodada
  • Data: Quarta-feira, 22 de outubro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Arena Suzano, em Suzano (SP)
  • Transmissão: SporTV 2

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Tabela do Suzano no primeiro turno

  • 22/10 – às 21h – Suzano x São José – Arena Suzano
  • 26/10 – às 14h – Suzano x Guarulhos – Arena Suzano
  • 01/11 – às 18h30 – Joinville x Suzano – Centreventos Cau Hansen (SC)
  • 10/11 – às 18h30 – Sesi Bauru x Suzano – Arena Paulo Skaf
  • 17/11 – às 18h30 – Minas x Suzano – Arena UniBH (MG)
  • 22/11 – às 16h – Cruzeiro x Suzano – Ginásio do Riacho (MG)
  • 26/11 – às 18h30 – Suzano x Praia Clube – Arena Suzano
  • 01/12 – às 18h30 – Campinas x Suzano – Ginásio do Taquaral
  • 08/12 – às 18h30 – JF Vôlei x Suzano – Juiz de Fora (MG)
  • 16/12 – às 18h30 – Suzano x Goiás – Arena Suzano
  • 20/12 – às 16h – Monte Carmelo x Suzano – Monte Carmelo (MG)

Tabela do São José no primeiro turno

  • 22/10 – 21h – Suzano x São José – Arena Suzano (Suzano-SP)
  • 27/10 – 18h30 – Praia Clube x São José – Ginásio Homero Santos (UTC), Uberlândia-MG
  • 01/11 – 18h30 – São José x Campinas – Farma Conde Arena (São José dos Campos-SP)
  • 09/11 – 18h30 – JF Vôlei x São José – Juiz de Fora-MG
  • 13/11 – 19h – São José x Monte Carmelo – São José dos Campos-SP
  • 20/11 – 18h30 – Goiás x São José – Goiânia-GO
  • 26/11 – 18h30 – São José x Cruzeiro – São José dos Campos-SP
  • 30/11 – 20h – São José x Guarulhos – São José dos Campos-SP
  • 09/12 – 18h30 – Joinville x São José – Joinville-SC
  • 14/12 – 20h – Minas x São José – Belo Horizonte-MG
  • 20/12 – 21h – São José x Sesi Bauru – São José dos Campos-SP

Leia também

Suzano x São José pela Superliga Masculina: confira o horário e onde assistir ao vivo
Vôlei Masculino

Suzano x São José pela Superliga Masculina: confira o horário e onde assistir ao vivo
Transmissão Sada Cruzeiro x JF Vôlei pela Superliga Masculina ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Vôlei

Transmissão Sada Cruzeiro x JF Vôlei pela Superliga Masculina ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Compartilhe

Tags