Suzano x São José na Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário
O São José chega entrosado após boa campanha no Paulista, enquanto o Suzano, vice estadual, aposta na força da torcida para estrear com vitória.
O Vôlei São José estreia na Superliga Masculina 2025/26 nesta quarta-feira (22). A primeira partida será contra o Suzano, às 21h (horário de Brasília), na Arena Suzano.
Como chegam as equipes?
O São José vem de boa campanha no Campeonato Paulista, onde chegou à semifinal, e chega mais entrosado e preparado, segundo o técnico Flávio Tavares.
O Suzano foi vice-campeão paulista e venceu o São José no estadual por 3 a 1. Com bom histórico recente e o apoio da torcida, busca começar a Superliga com vitória em casa.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre São José e Suzano contará com transmissão ao vivo do canal fechado do Sportv 2.
Ficha de jogo
- Competição: Superliga Masculina 2025/26 – 1ª rodada
- Data: Quarta-feira, 22 de outubro de 2025
- Horário: 21h (de Brasília)
- Local: Arena Suzano, em Suzano (SP)
- Transmissão: SporTV 2
Tabela do Suzano no primeiro turno
- 22/10 – às 21h – Suzano x São José – Arena Suzano
- 26/10 – às 14h – Suzano x Guarulhos – Arena Suzano
- 01/11 – às 18h30 – Joinville x Suzano – Centreventos Cau Hansen (SC)
- 10/11 – às 18h30 – Sesi Bauru x Suzano – Arena Paulo Skaf
- 17/11 – às 18h30 – Minas x Suzano – Arena UniBH (MG)
- 22/11 – às 16h – Cruzeiro x Suzano – Ginásio do Riacho (MG)
- 26/11 – às 18h30 – Suzano x Praia Clube – Arena Suzano
- 01/12 – às 18h30 – Campinas x Suzano – Ginásio do Taquaral
- 08/12 – às 18h30 – JF Vôlei x Suzano – Juiz de Fora (MG)
- 16/12 – às 18h30 – Suzano x Goiás – Arena Suzano
- 20/12 – às 16h – Monte Carmelo x Suzano – Monte Carmelo (MG)
Tabela do São José no primeiro turno
- 22/10 – 21h – Suzano x São José – Arena Suzano (Suzano-SP)
- 27/10 – 18h30 – Praia Clube x São José – Ginásio Homero Santos (UTC), Uberlândia-MG
- 01/11 – 18h30 – São José x Campinas – Farma Conde Arena (São José dos Campos-SP)
- 09/11 – 18h30 – JF Vôlei x São José – Juiz de Fora-MG
- 13/11 – 19h – São José x Monte Carmelo – São José dos Campos-SP
- 20/11 – 18h30 – Goiás x São José – Goiânia-GO
- 26/11 – 18h30 – São José x Cruzeiro – São José dos Campos-SP
- 30/11 – 20h – São José x Guarulhos – São José dos Campos-SP
- 09/12 – 18h30 – Joinville x São José – Joinville-SC
- 14/12 – 20h – Minas x São José – Belo Horizonte-MG
- 20/12 – 21h – São José x Sesi Bauru – São José dos Campos-SP