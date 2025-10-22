Suzano x São José na Superliga Masculina: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O São José chega entrosado após boa campanha no Paulista, enquanto o Suzano, vice estadual, aposta na força da torcida para estrear com vitória.

O Vôlei São José estreia na Superliga Masculina 2025/26 nesta quarta-feira (22). A primeira partida será contra o Suzano, às 21h (horário de Brasília), na Arena Suzano.

Como chegam as equipes?

O São José vem de boa campanha no Campeonato Paulista, onde chegou à semifinal, e chega mais entrosado e preparado, segundo o técnico Flávio Tavares.

O Suzano foi vice-campeão paulista e venceu o São José no estadual por 3 a 1. Com bom histórico recente e o apoio da torcida, busca começar a Superliga com vitória em casa.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre São José e Suzano contará com transmissão ao vivo do canal fechado do Sportv 2.

Ficha de jogo

Competição: Superliga Masculina 2025/26 – 1ª rodada

Superliga Masculina 2025/26 – 1ª rodada Data: Quarta-feira, 22 de outubro de 2025

Quarta-feira, 22 de outubro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Arena Suzano, em Suzano (SP)

Arena Suzano, em Suzano (SP) Transmissão: SporTV 2

Tabela do Suzano no primeiro turno

22/10 – às 21h – Suzano x São José – Arena Suzano

26/10 – às 14h – Suzano x Guarulhos – Arena Suzano

01/11 – às 18h30 – Joinville x Suzano – Centreventos Cau Hansen (SC)

10/11 – às 18h30 – Sesi Bauru x Suzano – Arena Paulo Skaf

17/11 – às 18h30 – Minas x Suzano – Arena UniBH (MG)

22/11 – às 16h – Cruzeiro x Suzano – Ginásio do Riacho (MG)

26/11 – às 18h30 – Suzano x Praia Clube – Arena Suzano

01/12 – às 18h30 – Campinas x Suzano – Ginásio do Taquaral

08/12 – às 18h30 – JF Vôlei x Suzano – Juiz de Fora (MG)

16/12 – às 18h30 – Suzano x Goiás – Arena Suzano

20/12 – às 16h – Monte Carmelo x Suzano – Monte Carmelo (MG)

Tabela do São José no primeiro turno