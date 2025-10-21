Transmissão Sada Cruzeiro x JF Vôlei pela Superliga Masculina ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sada Cruzeiro busca defender o título da Superliga, enquanto o JF Vôlei estreia na elite tentando se firmar entre os clubes novatos.

O Sada Cruzeiro e JF Vôlei jogam nesta terça-feira (21), às 18h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Masculina de vôlei.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Sada Cruzeiro e JF Vôlei contará com transmissão ao vivo em diferentes plataformas. Os torcedores poderão acompanhar o duelo de forma gratuita pelo canal GETV no YouTube, que exibirá o jogo em tempo real, com narração e imagens completas.

Além disso, a partida também será transmitida pelo SporTV2, na TV por assinatura, e pela VBTV, serviço de streaming oficial da Confederação Brasileira de Vôlei, disponível para assinantes.

Opção gratuita – GETV (YouTube)

Acesse o YouTube pelo site (youtube.com) ou aplicativo. No campo de busca, digite “GETV”. Entre no canal oficial da GETV. Procure a live da partida entre Sada Cruzeiro x JF Vôlei. Clique no vídeo e acompanhe ao vivo e gratuitamente.

Outras opções de transmissão:

SporTV2 (canal fechado, disponível em operadoras de TV por assinatura).

VBTV (plataforma de streaming por assinatura da Confederação Brasileira de Vôlei).

Acompanhe por aqui

Ficha de jogo