Transmissão Sada Cruzeiro x JF Vôlei pela Superliga Masculina ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Sada Cruzeiro busca defender o título da Superliga, enquanto o JF Vôlei estreia na elite tentando se firmar entre os clubes novatos.
O Sada Cruzeiro e JF Vôlei jogam nesta terça-feira (21), às 18h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da Superliga Masculina de vôlei.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Sada Cruzeiro e JF Vôlei contará com transmissão ao vivo em diferentes plataformas. Os torcedores poderão acompanhar o duelo de forma gratuita pelo canal GETV no YouTube, que exibirá o jogo em tempo real, com narração e imagens completas.
Além disso, a partida também será transmitida pelo SporTV2, na TV por assinatura, e pela VBTV, serviço de streaming oficial da Confederação Brasileira de Vôlei, disponível para assinantes.
Opção gratuita – GETV (YouTube)
- Acesse o YouTube pelo site (youtube.com) ou aplicativo.
- No campo de busca, digite “GETV”.
- Entre no canal oficial da GETV.
- Procure a live da partida entre Sada Cruzeiro x JF Vôlei.
- Clique no vídeo e acompanhe ao vivo e gratuitamente.
Outras opções de transmissão:
- SporTV2 (canal fechado, disponível em operadoras de TV por assinatura).
- VBTV (plataforma de streaming por assinatura da Confederação Brasileira de Vôlei).
Acompanhe por aqui
Ficha de jogo
- Data e hora: terça-feira (21/10), às 18h30 (Horário de Brasília)
- Local: Ginásio do Riacho, Juiz de Fora (MG)
- Competição: Superliga Masculina de Vôlei 2025/26 (1ª rodada)
- Transmissão ao vivo: SporTV2, GETV e VBTV (streaming por assinatura)