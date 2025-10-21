Classificação Superliga Feminina atualizada: confira tabela em tempo real
Times se enfrentam em turno e returno, com os oito melhores indo aos playoffs. A final da Superliga Feminina será disputada em 3 de maio.
A principal disputa do vôlei nacional feminino está de volta! A Superliga Feminina 2025/26 reúne 12 equipes na briga pelo título e será realizada entre outubro de 2025 e maio de 2026.
Na fase classificatória, os times se enfrentam em turno e returno, e apenas os oito melhores avançam aos playoffs. O primeiro turno acontece de 20 de outubro a 22 de dezembro, enquanto o segundo deve seguir até março, dando lugar às fases decisivas em abril. A grande final está marcada para o dia 3 de maio.
O Osasco chega como atual campeão, quebrando a sequência de títulos mineiros de Minas e Praia Clube, que vinham dominando desde 2018.
Já o Sesc RJ Flamengo, herdeiro da tradicional equipe carioca, segue como maior campeão da história, somando 12 conquistas.
Confira a classificação atualizada da Superliga Feminina 2025/26 abaixo.
Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26
- Sesc RJ Flamengo – 3 pontos
- Praia Clube – 3 pontos
- Fluminense – 2 pontos
- Maringá – 1 ponto
- Brasília – 0 ponto
- Paulistano/Barueri – 0 ponto
- Osasco – 0 ponto
- Sesi Vôlei Bauru – 0 ponto
- Minas – 0 ponto
- Mackenzie – 0 ponto
- Sorocaba – 0 ponto
- Tijuca Tênis Clube – 0 ponto
Resultados da primeira rodada da Superliga Feminina 2025/26
Rodada 1
- Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8
- Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24
- Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.
- 21 de outubro (ter) – 21h: Minas x Mackenzie – Belo Horizonte-MG, Arena Minas/UniBH
- 22 de outubro (qua) – 18h30: Tijuca Tênis Clube x Osasco – Rio de Janeiro-RJ, Tijuca Tênis Clube
- 22 de outubro (qua) – 18h30: Sesi Vôlei Bauru x Sorocaba – Bauru-SP, Arena Paulo Skaf