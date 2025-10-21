fechar
Volei | Notícia

Classificação Superliga Feminina atualizada: confira tabela em tempo real

Times se enfrentam em turno e returno, com os oito melhores indo aos playoffs. A final da Superliga Feminina será disputada em 3 de maio.

Por João Victor Tavares Publicado em 21/10/2025 às 15:49
Imagem do confronto entre Sesc Flamengo e Sesi-Bauru na Superliga Feminina
Imagem do confronto entre Sesc Flamengo e Sesi-Bauru na Superliga Feminina - Marcelo Cortes / CRF

A principal disputa do vôlei nacional feminino está de volta! A Superliga Feminina 2025/26 reúne 12 equipes na briga pelo título e será realizada entre outubro de 2025 e maio de 2026.

Na fase classificatória, os times se enfrentam em turno e returno, e apenas os oito melhores avançam aos playoffs. O primeiro turno acontece de 20 de outubro a 22 de dezembro, enquanto o segundo deve seguir até março, dando lugar às fases decisivas em abril. A grande final está marcada para o dia 3 de maio.

O Osasco chega como atual campeão, quebrando a sequência de títulos mineiros de Minas e Praia Clube, que vinham dominando desde 2018.

Já o Sesc RJ Flamengo, herdeiro da tradicional equipe carioca, segue como maior campeão da história, somando 12 conquistas.

Confira a classificação atualizada da Superliga Feminina 2025/26 abaixo.

Tabela atualizada – Superliga Feminina de Vôlei 2025/26

  1. Sesc RJ Flamengo – 3 pontos
  2. Praia Clube – 3 pontos
  3. Fluminense – 2 pontos
  4. Maringá – 1 ponto
  5. Brasília – 0 ponto
  6. Paulistano/Barueri – 0 ponto
  7. Osasco – 0 ponto
  8. Sesi Vôlei Bauru – 0 ponto
  9. Minas – 0 ponto
  10. Mackenzie – 0 ponto
  11. Sorocaba – 0 ponto
  12. Tijuca Tênis Clube – 0 ponto

Resultados da primeira rodada da Superliga Feminina 2025/26

Rodada 1

  • Fluminense 3 x 2 Maringá - 18/25, 21/25, 25/18, 25/22 e 15/8
  • Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Paulistano/Barueri - 25/12, 25/19, 26/24
  • Praia Clube 3 x 1 Brasília - 25/23, 25/20, 21/25 e 25/21.
  • 21 de outubro (ter) – 21h: Minas x Mackenzie – Belo Horizonte-MG, Arena Minas/UniBH
  • 22 de outubro (qua) – 18h30: Tijuca Tênis Clube x Osasco – Rio de Janeiro-RJ, Tijuca Tênis Clube
  • 22 de outubro (qua) – 18h30: Sesi Vôlei Bauru x Sorocaba – Bauru-SP, Arena Paulo Skaf

